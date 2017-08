Michał Ignerski zbombardował Litwę – ale to był mecz!

To, co zrobił w czwartej kwarcie „Iggy”, przeszło do historii naszego basketu. Hala Stulecia odrywała się od ziemi, gdy Polska szła po wygraną z Litwą. Na EuroBaskecie 2009 zwyciężyliśmy 86:75.

– Podnoszę premie dla drużyny za złoto! Do sześciu milionów złotych – deklarował po tym meczu rozemocjonowany prezes Polskiego Związku Koszykówki Roman Ludwiczuk. Odleciał, ale to był odlot pozytywny, podobnie odleciało 6 tys. widzów w Hali Stulecia, a może i część z 1,9 mln widzów, które oglądały ten mecz w TVP 2. Zwyciężyliśmy wielką Litwę – fakt, osłabioną brakiem Sarunasa Jasikeviciusa, Ramunasa Siskauskasa i Rimantasa Kaukenasa – zapewniliśmy sobie awans do drugiej fazy turnieju.

Było piękne letnie lato, koszykarski Wrocław i fragmenty meczu, o których można było gadać, gadać i gadać.

Napadamy całym tłumem!

Zaczęliśmy świetnie – od wyniku 9:0 po koszach Macieja Lampego, Michała Ignerskiego i Marcina Gortata. Bardzo dobrze grał Krzysztof Szubarga, który przed turniejem miał przerwę, nie trenował przez cztery dni z powodu kontuzji pleców, a z Bułgarią zagrał tylko 11 minut. Tymczasem z Litwą wyszedł w pierwszej piątce, zdobył 12 punktów miał 8 asyst.

Zresztą wszyscy grali dobrze – znakomity był Lampe (9/15 z gry, 22 punkty i 10 zbiórek), regularnie trafiał David Logan (19 punktów), Marcin Gortat dodał 15 punktów i 17 zbiórek. Polacy utrzymywali przewagę, choć Litwini doprowadzili do remisu 27:27.

Równowaga trwała jednak tylko moment – zryw Biało-Czerwonych 21:7 przy ogłuszającym dopingu w Hali Stulecia, dał im prowadzenie 48:34 na początku drugiej połowy.

61 sekund „Iggy’ego”

Bohaterem został jednak Michał Ignerski – w całym meczu rzucił 16 punktów, a to, co zrobił na przełomie 12. i 13. minuty, przeszło do historii naszego basketu.

Litwini byli blisko, prowadziliśmy tylko 62:56. I wtedy „Iggy” zaczął trafiać z dystansu. Po dobrym podaniu Szubargi, sprzed obrońcy po trudnej akcji z kozłem i krokiem w tył oraz po kolejnym dobrym rozrzuceniu „Szubiego”.

Trzy trójki w 61 sekund – to był nokaut!

– Co się dzieje?! Co się dzieje? Litwini w nokdaunie – krzyczał do mikrofonu komentujący ten mecz Piotr Sobczyński, a do Ignerskiego doskakiwali kolejni koledzy.

A atmosfera w Hali Stulecia była po prostu fantastyczna.

Polacy po rzutach Ignerskiego wyszli na prowadzenie 71:56 i już nie dali sobie zagrozić. Pokonali Litwę 86:75 i na fali entuzjazmu naprawdę wydawało się nam, że możemy osiągnąć w tym turnieju coś więcej.

Niestety, trafiliśmy na bardzo mocnych rywali – zwykle po walce, ale przegrywaliśmy z Turcją, Serbią, Słowenią i Hiszpanią, z których trzy ostatnie zespoły zakończyły ten EuroBasket w strefie medalowej.

Polska zakończyła go na dziewiątej pozycji. Taki wynik był niedosytem, ale do dziś kolejnym reprezentacjom nie udało się go powtórzyć.

Podobnie jak fantastycznej serii Michała Ignerskiego.

Polska – Litwa 86:75. Kwarty: 25:23, 17:9, 18:18, 26:25.

Polska: Lampe 22, Logan 19, Ignerski 16, Gortat 15, Szubarga 12, Roszyk 2, Koszarek 0, Szewczyk 0, Chyliński 0.

Litwa: Jasaitis 21, Maciulis 14, Petravicius 13, Kleiza 6, Javtokas 6, Jomantas 5, Delininkaitis 4, K. Ławrynowicz 3, Mazutis 2, D. Ławrynowicz 1, Lukauskis 0.