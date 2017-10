Michał Jankowski nie chowa się w Częstochowie

Nie ma kontraktu, drugoligowej drużynie z rodzinnego miasta po prostu pomaga i czeka na propozycje z wyższych lig. Na boisku szaleje – zdobywa po 25,6 punktu, trafia po 51 proc. trójek.

30-letni strzelec przez sześć ostatnich sezonów nieprzerwanie grał w PLK, w słabych Starcie Gdynia i Śląsku Wrocław zdobywał nawet po 11,0 i 9,9 punktu na mecz. Skuteczność nie przekraczała 40 proc., ale kolejne kluby – ostatnio Start Lublin – znajdowały jednak miejsce w rotacji dla Michała Jankowskiego.

Tego lata to się zmieniło. – Trenowałem w Częstochowie, w moim rodzinnym mieście, przygotowywałem się do sezonu indywidualnie. Ale z PLK żadnych konkretnych propozycji nie było, nadszedł przełom sierpnia i września, zespoły z I ligi też domykały już składy…

– W Częstochowie znam prezesa i trenera, indywidualne treningi mnie znudziły, miałem głód koszykówki, chciałem trenować z zespołem. No i zacząłem – umówiłem się, że nie podpisuję żadnego kontraktu, tylko pomagam drużynie i czekam na propozycje.

Pomaganie wychodzi nieźle – Jankowski jest zdecydowanym liderem drużyny, który w dużej części składa się z młodych graczy. Zdobywa po 25,6 punktu, trafia 51 proc. trójek (24/47 w sześciu meczach), notuje także po 7,8 zbiórki oraz 3,6 asysty. AZS Częstochowa, który spadł z II ligi, ale wykupił powrotną dziką kartę, ma bilans 4-2.









Jankowski jest zadowolony z tego, że pomaga także przy treningach. – Pierwsze zajęcia, mecze, były dla mnie trochę zderzeniem z rzeczywistością. „Gdzie ja jestem, co jest grane, czy ja robię coś źle, czy to kosmos dla nich?” zastanawiałem się, po ustawionej grze w PLK ciężko się było odnaleźć.

– Ale mamy świetny kontakt z trenerem Dariuszem Szynkielem, po pierwszych sparingach ułożyliśmy grę trochę inaczej. Wiadomo, nie przeniesiemy sposobu trenowania i grania z PLK do II ligi, ale spróbowaliśmy coś zrobić, ostrożnie wprowadzić nowe podejście do obrony, do ataku – mówi Jankowski. Słychać, że niechciany w PLK zawodnik ma satysfakcję z tego, że w Częstochowie jest kimś w rodzaju mentora, wzoru.

– Fajnie tu się gra, dostaję impuls od młodszych graczy, którzy pytają mnie o treningi na siłowni, o indywidualne zajęcia na hali. No i ludzie też przychodzą na mecze, te 300-400 osób, to jak na II ligę sporo.

No dobra, ale co dalej – cały sezon w AZS Częstochowa na peryferiach poważnego basketu czy jednak powrót wyżej? – Na razie miałem dwa telefony z zapytaniami „Co się stało, że gram w II lidze?”. Były pytania, czy byłbym zainteresowany zmianą klubu – jeden telefon z I ligi, jeden z PLK – ale podkreślam, wstępne zapytania, trudno nazwać to propozycjami.

– Nie mam ciśnienia, by odejść, nic nie muszę. Nic na siłę, ale też chciałbym pograć jeszcze na najwyższym poziomie. Chciałbym pomóc w PLK czy w I lidze, wiem, że potrafię. Zobaczymy, czy trafi się coś fajnego, konkretnego. Siedzieć na ławce, dopełniać składu nie chcę – mówi Jankowski.

Na koniec pytam o ewentualne strzeleckie rekordy, pamiętamy przecież 8/24 za trzy w meczu rezerw Startu Lublin, w poprzednim sezonie II ligi. – E, to był taki mecz akurat. Sami juniorzy, nastolatkowie i my z Bartkiem Ciechocińskim. Dostałem zielone światło i jasny przekaz: mamy wygrać. No i wygraliśmy – wspomina Jankowski mecz z rezerwami Rosy, w którym jego zespół zwyciężył 73:66, a on rzucił 35 punktów.

– Teraz moja rola jest inna, gram bardziej uniwersalnie. I dobrze, chcę żeby tak było. Przykleiła się do mnie łatka, że rzucam tylko za trzy, a ja potrafię wiele rzeczy – mówi Jankowski.

