Michał Kołodziej – trafia, broni, robi postępy

Z nim na parkiecie Legia jest najefektywniejsza w ataku. Michał Kołodziej zalicza świetny początek sezonu, poprawiając się we wszystkich statystykach. Jest już jednym z najważniejszych graczy zespołu.

Legia Warszawa (bilans 2-2) pokonała w niedzielę King Szczecin 75:70, po raz kolejny zaskakując rywali bardzo mocną defensywą. Wyróżniającą się postacią w zespole z Warszawy znów był Michał Kołodziej, który lideruje statystykom ofensywnym warszawskiej drużyny.

Michał Kołodziej (21 lat, 202 cm) swoją koszykarską młodość spędził w Asseco Gdynia, jednak dopiero po przenosinach do Warszawy przekonaliśmy się o możliwościach młodego skrzydłowego.

Gdy Tane Spasev objął w poprzednim sezonie zespół ze stolicy, stało się jasne, że będzie dążył do sporego przemeblowania w niedziałającej drużynie. W celu wzmocnienia polskiej rotacji sięgnął po Kołodzieja, z którym miał już okazję pracować w Gdyni. Michał, dla którego nie było miejsca w rotacji Asseco, wskoczył bardzo szybko do pierwszej piątki Legii i tego miejsca nie oddał do dziś.

Zaufanie ze strony trenera Spaseva odpłacił zaangażowaniem w każdy trening, co zaprocentowało dobrymi występami w lidze. W 14 meczach poprzedniego sezonu, w – bardzo wówczas słabej Legii, zdobywał średnio 8,3 punktu na mecz, grając średnio 23,5 minuty.

Adam Linowski i właśnie Kołodziej to jedyni zawodnicy, którzy ostali się w składzie na rozgrywki 2018/19. W 4 meczach obecnego sezonu Michał zdobywa średnio 11,3 punktu w 25,5 minuty. Czas gry niewiele się zwiększył, a zbiórki z poziomu 2,6 skoczyły do 4,5, co pokazuje spory progres w tym aspekcie.

W ostatnim meczu przeciwko Kingowi Kołodziej zdobył 18 punktów i to w dużej mierze dzięki jego trafieniom Legia zdołała pokonać 75:70 faworyzowaną drużynę ze Szczecina.









Kołodziej jest graczem, który może grać na obu pozycjach skrzydłowego, jednak w tym sezonie wykorzystywany jest niemal wyłącznie jako rzucająca z dystansu czwórka. Wydaje się, że jest to idealna rola dla Michała, który w karierze trafia za 3 punkty ze skutecznością ponad 40% (w tym sezonie 44%).

Legia jest w tym sezonie drużyną w dużo większym stopniu skoncentrowaną na obronie. Braki w talencie i jakości po atakowanej stronie parkietu, gracze z Warszawy nadrabiają właśnie ciężką pracą w defensywie i zaangażowaniem.

Drużyna prowadzona przez Tane Spaseva jest aktualnie na 4 miejscu efektywności defensywnej (99.6 DRtg) w lidze i jako jedna z 4 drużyn w 4 meczach straciła mniej niż 300 punktów (293). Warto zauważyć, że terminarz nie był wcale sprzyjający – wszystkie mecze rozgrywali przeciwko zespołom typowanym do Play Off lub nawet medali – Arka, Stal, King, Start. Bilans 2-2 po tak ciężkim starcie jest dobrym wynikiem i daje podstawy do myślenia, że Legia rzeczywiście będzie wyraźnie mocniejsza w tym sezonie.

Trener Spasev po meczu z Kingiem podkreślał, że bardzo dobra gra w obronie jego zespołu we wszystkich meczach była na dobrym, równym poziomie, co bardzo go cieszy. Wyróżnił właśnie Kołodzieja, który jest przykładem, jak wiele daje wiara we własne możliwości. Macedoński szkoleniowiec zaznaczył, że wiele pracy teraz przed nim, aby pozostali jego koszykarze „eksplodowali” ofensywnie podobnie jak polski skrzydłowy.

I rzeczywiście, to z Michałem na boisku Legia wygląda najlepiej w ataku. Warszawiacy zdobywają z nim na parkiecie 126.7 punktów na 100 posiadań, gdy z drugim w tym względzie Omarem Prewittem jest to już tylko 111.8 na 100 posiadań. Również eFG% (effective field goal percentage) ma na bardzo wysokim poziomie, 67,7%, co plasuje go na 16 miejscu w całej lidze. Jak na strzelca, to bardzo dobry wynik.

W następnej kolejce legionistów czeka wyjazdowy mecz z Treflem Sopot, czyli także z drużyną aspirującą do najlepszej ósemki. Mający problemy z kontuzjami sopocianie są jak najbardziej w zasięgu warszawskiej drużyny, a ewentualne zwycięstwo mogłoby przesunąć grę w playoff ze sfery marzeń, do celów Legii na ten sezon.

Grzegorz Szybieniecki, https://twitter.com/gszyb

