Michał Michalak w Anwilu – ciekawy powrót do Polski

Rzucający obrońca po sezonie w lidze hiszpańskiej znów zagra w PLK. Michał Michalak podpisał kontrakt z Anwilem Włocławek, spróbuje swoich sił także w Lidze Mistrzów.

Nike Zoom KD11 „Still KD” – zagraj w butach Kevina Duranta! >>

Michał Michalak (24 lata, 197 cm), to reprezentant Polski, choć u Mike’a Taylora rzadko mieszczący się w meczowej dwunastce. W minionym sezonie grał w ACB, w barwach Tecnyconty Saragossa i dość trudno było ocenić jego sezon. Faktycznie miał bardzo silną konkurencję na pozycji rzucającego, m.in. grającego wciąż na poziomie NBA Gary’ego Neala.

W lidze hiszpańskiej Polak ostatecznie spędzał na boisku średnio po niecałe 12 minut, notował 4.4 punktu oraz 1.7 zbiórki na mecz. Trafiał 32.5 % rzutów z dystansu. Miewał niezłe przebłyski – potrafił zdobyć 17 punktów w meczu z Unicają czy 10 z Barceloną.

Tuż po zakończeniu sezonu gracz deklarował, że będzie chciał raz jeszcze spróbować sił w Hiszpanii, albo innej lidze zagranicznej. Z tego punktu widzenia, jego decyzja jest nieco rozczarowaniem, PLK jak wiadomo, do czołówki europejskiej sporo brakuje.

Anwil Włocławek będzie jednak z drugiej strony dobry miejscem dla polskiego gracza, który w końcu chciałby pokazać swoją faktyczną wartość. Klub grający o medale w lidze, startujący w tym sezonie w europejskich pucharach, z wymagającą publicznością i ambitnym trenerem. Będzie to świetna okazja do pozytywnej weryfikacji tego, czy Michalak robi postępy, jakich spodziewano się u niego od czasów młodzieżowych.

W PLK Michalak grał już od sezonu 2011/12 – kolejno w ŁKS Łódź, AZS Politechnika Warszawska, Treflu Sopot (3 lata), Polskim Cukrze Toruń i Turowie Zgorzelec. Kontrakt we Włocławku podpisano na 1 sezon.

Michalak to ósmy zawodnik w zespole Anwilu Włocławek. Ważne kontrakty mają: Kamil Łączyński, Jarosław Zyskowski, Mateusz Kostrzewski, Rafał Komenda, Nikola Marković, Josip Sobin, Jakub Parzeński.

Nike Zoom KD11 „Still KD” – zagraj w butach Kevina Duranta! >>