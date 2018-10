Michał Michalak – w Anwilu wreszcie wystrzeli na całego?

Rewelacyjny występ w Lidze Mistrzów, a wcześniej bardzo dobry mecz przeciwko Arce to sygnały, że Michał Michalak dobrze wpasował się do nowego Anwilu. A szerzej, że może wreszcie nadchodzi czas, gdy spełni oczekiwania?

Michał Michalak (25 lat, 197 cm) był w Ventspils – obok Josipa Sobina i Walerija Lichodieja – kluczowym zawodnikiem Anwilu. Trafiał seriami, gdy włocławianie budowali przewagę, a potem, gdy w drugiej połowie trzeba było odeprzeć atak gospodarzy. Skończył mecz z 22 punktami i 4 zbiórkami. Zanotował bardzo dobre 9/16 z gry, w tym 3/4 z dystansu.

Kilka dni wcześniej, po nieudanym debiucie w Superpucharze (0/7 za 3 pkt.), Michalak zrobił duże wrażenie w ligowym meczu z Arką Gdynia, gdzie zagrał fantastyczną pierwszą połowę, zdobył aż 17 punktów, trafił 7-9 z gry i pokazał też kilka dobrych akcji w defensywie.

Jest to postać w polskiej koszykówce znana i nawet bardzo dobre występy nie są oczywiście żadną sensacją. Ale trzeba przyznać, że jego transferowi do Włocławka nie nadawano w te wakacje jakiejś specjalnej rangi. Do Michalaka (odrębna dyskusja, czy słusznie) od zawsze przypiętych było kilka łatek – np., że nie broni lub ma fatalną selekcję rzutów. Była też niegdyś (2012 rok) głośna polemika z Andrzejem Plutą, który sugerował, że młody koszykarz nie ma zwyczaju pracować nad sobą poza treningami.

Roczny wyjazd do Hiszpanii sukcesem się nie okazał, ale tutaj dochodzimy do sedna – a może właśnie okaże się, dla całej jego kariery, takim sukcesem jednak był? Ponieważ był wielką szansą, aby spojrzeć z innej perspektywy, aby dojrzeć sportowo i życiowo, aby zaliczyć porażkę, która nauczy pokory? A już na pewno szansą, aby potrenować i choć trochę pograć na poziomie nieporównywalnie wyższym od polskiej ekstraklasy.

I być może tu właśnie będzie tkwiła przewaga Michała Michalaka, który nie bał się, spróbował i (oby) sporo się dzięki temu nauczył – nad graczami takimi jak Michał Sokołowski, którzy wybierają grzanie się w ciepełku PLK?

Sezon wyjątkowo młody, za wcześnie na oceny tego, jakim graczem jest Michalak po powrocie do Polski i jak ważną rolę odegra we Włocławku. Początki jednak są bardzo obiecujące. Na tyle obiecujące, że brak powołania dla strzelca Anwilu na listopadowe okienko reprezentacji, będzie trzeba uznać za nieporozumienie.

TS

