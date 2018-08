Michał Nowakowski – czas na trójki w Ostrowie

Doświadczony skrzydłowy, niedawny mistrz Polski z Anwilem, podpisał kontrakt z BM Slam Stalą. Będzie miał szansę udowodnić, że niesłusznie zrezygnowano z niego we Włocławku.

Grający zwykle na pozycji silnego skrzydłowego, Michał Nowakowski (30 lat, 202 cm) został nowym graczem wicemistrzów Polski. Gracz, który przygodę z PLK rozpoczynał w Warszawie, ma za sobą grę w Czarnych Słupsk, Kingu Szczecin, a ostatnio Anwilu Włocławek. O miejsce w rotacji na czwórce będzie rywalizował z Witalijem Kowalenką.

W poprzednich rozgrywkach „Misiek” zagrał jeden ze swoich lepszych sezonów w koszykarskiej ekstraklasie. Nie był wyłącznie specjalistą od prób z dystansu, czekającym na okazję do rzutu za 3 punkty, można było odnieść wrażenie, że we Włocławku stał się wszechstronniejszym graczem. Anwil uznał jednak, że z akurat tego członka mistrzowskiego składu woli zrezygnować.

Jeśli chodzi o statystyki, Nowakowski w ubiegłym sezonie spędzał na boisku po ponad 17 minut, notował 6.9 punktu oraz 3.3 zbiórki na mecz. Trafiał 44.2% rzutów z gry, w tym 36.8% trójek.

W sezonie 2018/19 w Stali zagrają zatem: Michał Chyliński, Przemysław Żołnierewicz, Witalij Kowalenko, Michał Nowakowski, Dominik Grudziński, Michał Kierlewicz oraz Danilo Tasić, Shawn King i Mike Scott. Według nieoficjalnych informacji, bardzo bliski pozostanie w klubie z Ostrowa jest Łukasz Majewski.

