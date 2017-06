Michał Nowakowski – do pary z Leończykiem w Anwilu

Skoncentrowany na rzutach z dystansu silny skrzydłowy został nowym koszykarzem drużyny z Kujaw. Podpisał kontrakt na jeden sezon, z opcją przedłużenia.

Jeśli chodzi o graczy z polskimi paszportami, rozciągających grę w ataku, to Michał Nowakowski jest optymalnym wyborem dla Anwilu. W kolejnych sezonach notuje naprawę dobre skuteczności rzutów – ostatnio w Kingu Szczecin miał 40% za 3 punkty, 58.7% za 2 oraz doskonałe 96.2% z rzutów wolnych.

29-letni zawodnik jest graczem doświadczonym, podejmującym dobre decyzje na boisku, potrafiącym trafiać seriami. Jednocześnie jednak dość jednostronnym. Bardzo rzadko gra bliżej kosza, oddając wyraźnie więcej rzutów z dystansu niż za 2 punkty (125 za 3, 92 za 2 pkt. w minionym sezonie). Trudno nazwać go graczem agresywnym, wymusza niewiele fauli i w konsekwencji zyskuje średnio mniej niż 1 rzut wolny na mecz.

Przy Pawle Leończyku grającym bliżej obręczy nie będzie zatem aż takiego problemu z dublowaniem się dwóch zawodników o podobnej charakterystyce. Anwil znacząco poprawia rotację polskimi paszportami, ale wciąż musi poszukiwać uzupełnienia składu w postaci zawodników grających agresywnie do kosza, bijących się o zbiórki, wymuszających faule w pomalowanym.

Jak poinformował agent zawodnika, kontrakt z Michałem Nowakowskim ma formę 1+1, a decyzja o ewentualnym kontynuowaniu współpracy w drugim sezonie należy do klubu z Włocławka.

TS

