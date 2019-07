Michał Nowakowski w Astorii – szybkie rzuty w Bydgoszczy

Trener Artur Gronek sprowadza do kolejnego gracza z rozszerzonej reprezentacji Polski, z którą pracował tego lata. Kontrakt z Eneą Astorią Bydgoszcz podpisał Michał Nowakowski, który ostatni sezon spędził w Ostrowie Wielkopolskim.

Michał Nowakowski (31 lat, 202 cm), po zdobyciu złotego medalu z Anwilem Włocławek, przeniósł się do finałowego rywala, czyli Arged BMSlam Stali Ostrów Wielkopolski. Udane rozgrywki zaowocowały także debiutem w reprezentacji Polski.

Sezon klubowy jednak nie ułożył się dla silnego skrzydłowego po jego myśli. Minuty były najmniejsze odkąd gra w PLK, średnia punktowa również najsłabsza, podobnie jak skuteczność w rzutach z dystansu.

Michał trafiał zaledwie 30,4% rzutów za 3 punkty, co przecież jest uznawane za jego największą broń. Ostatecznie sezon w Ostrowie zakończył z linijką 5,5 punktu, 1,9 zbiórki i 1 asysty w 15 i pół minuty.

Nowakowski tego lata idzie po śladach Michała Chylińskiego i z Ostrowa przenosi się do Bydgoszczy. Enea Astoria właśnie ogłosiła kontrakt z silnym skrzydłowym.









Artur Gronek, trener zespołu z Bydgoszczy, bardzo dobrze zna Michała – tego lata mieli okazję współpracować przy okazji rozszerzonej reprezentacji, która w czerwcu rozegrała kilka turniejów towarzyskich w Chinach.

Nowakowski powinien pasować do szybkiego stylu gry, jaki w zeszłym sezonie wprowadził do Polpharmy Starogard Gdański trener Gronek. Tam tez miał do dyspozycji rzucające za 3 czwórki – Kacpra Młynarskiego i Filipa Struskiego. Michał jednak, w odróżnieniu do nich, ma zdecydowanie szybszy rzut i posiada także większe doświadczenie.

Astoria tym ruchem skompletowała już zestaw zawodników podkoszowych. Oprócz Nowakowskiego na pozycji numer 4 i 5 zagrają Łukasz Frąckiewicz, Dorian Szyttenholm, Adam Kemp i Jakub Dłuski.

