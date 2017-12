Michał Warchowski z nowym rekordem – 21 asyst!

Drugoligowy John Stockton znów zadziwił i w meczu z SMS PZKosz Władysławowo zaliczył aż 21 asyst. Rozgrywający Domino Inowrocław w tym sezonie notuje ich średnio 13,8 na mecz.

Buty, w których wymiana Kyrie Irving – możesz je mieć! >>

O Michale Warchowskim niedawno pisaliśmy szerzej, bo w II lidze dokonuje rzadko spotykanych rzeczy – wykonuje potężne ilości asyst, w każdym z 15 spotkań miał ich przynajmniej 10. Teraz znów pobił rekord.

Kilka tygodni temu miał 20 asyst z Biofarmem Basketem Suchy Las, teraz zaliczył o jedną więcej – w wygranym przez Domino 87:65 meczu z SMS PZKosz 24-letni rozgrywający miał ich 21. Rozegrał pełne 40 minut, zdobył 12 punktów. I miał tylko 3 straty – najmniej w sezonie.

Domino mecz wygrało pewnie, miało świetną skuteczność z dystansu – 56 proc. (17/30). Szczególnie skuteczny był Daniel Korólczyk, który trafił aż 9 z 12 rzutów!

Inowrocławianie mają bilans 10-5 i zajmują trzecie miejsce w tabeli grupy A II ligi.

ŁC

Buty, w których wymiana Kyrie Irving – możesz je mieć! >>