Michał Warchowski – triple-double asystenta

21 punktów, 11 zbiórek i 14 asyst miał 23-letni rozgrywający Domino Inowrocław w wyjazdowym meczu z Sokołem Międzychód, który jego zespół wygrał 88:81.

Koszulki, buty, bluzy – nowa NBA w Sklepie Koszykarza >>

Przeglądanie wyników i statystyk z II ligi to jeden z fajniejszych momentów koszykarskiego weekendu, zawsze znajdzie się coś ciekawego. A to rezultat, a to nietypowa statystyka, a to wyjątkowa linijka statystyczna.

W II lidze łatwiej też natknąć się na triple-double – tak było właśnie w sobotę. W meczu 7. kolejki grupy A popisał się nim Michał Warchowski z Domino Inowrocław: zdobył 21 punktów (6/9 z gry, 6/8 z wolnych), miał 11 zbiórek, 14 asyst, 2 przechwyty, choć także 6 strat.

Krzysztofem Szubargą już raczej nie zostanie, ale trzeba przyznać, że mierzący 184 cm wzrostu inowrocławianin, koszykarz młodszy o 10 lat od „Szubiego”, swojego krajana, w II lidze jest mistrzem asyst. W tym sezonie ze średnią 11,7 na mecz jest zdecydowanie najlepszy.

Warchowski w każdym z dotychczasowych spotkań miał 10 lub więcej asyst. A dokładnie: 10, 10, 12, 12, 12, 14. Regularność i progres godne podziwu, jeśli koszykarz Domino utrzyma ten rytm, to niebawem powinien pobić swój rekord ustanowiony w poprzednim sezonie – 15 asyst.

Domino po sześciu meczach ma bilans 3-3.

Koszulki, buty, bluzy – nowa NBA już w Sklepie Koszykarza >>