Mike Scott w Stali – rozgrywający z dobrą trójką

Drugi cudzoziemiec w Ostrowie bez imponującego CV, ale też drugi obiecujący. Amerykanin Mike Scott (25 lat, 184 cm) będzie prowadził grę BM Slam Stali Ostrów Wlkp. w sezonie 2018/19 PLK.

Mike Scott to nominalny rozgrywający, ale z gatunku tych, którzy zdobywają sporo punktów. Mimo dość nieortodoksyjnej techniki, w kolejnych sezonach mógł pochwalić się dobrą skutecznością rzutów z dystansu. W ostatnich rozgrywkach było to 42.6% procent.

Amerykanin przez dwa sezony grał w NCAA w ekipie uczelni Idaho. Kolejne rozgrywki spędził w litewskim BC Siauliai, gdzie miał okazję pokazać się także w FIBA Europe Cup. Później grał w Chorwacji w drużynie KK Jolly Jadranska Banka.

Ostatni sezon spędził już w KK Split – tam zdobywał średnio 13,5 punktu, 3,8 zbiórki i 4,7 asysty na mecz w drugiej Lidze Adriatyckiej oraz 14,5 punktu, 3,2 zbiórki i 5 asyst w lidze chorwackiej. Niedawno wziął udział w Lidze Letniej NBA – wszedł na boisko w trzy spotkaniach Chicago Bulls (łącznie 4 punkty i 2 asysty).

Klub poinformował, że składał ofertę Aaronowi Johnsonowi, ale dotychczasowy rozgrywający Stali nie był nią zainteresowany. Scott jest drugim cudzoziemcem w budowanej w zasadzie od początku drużynie – w piątek poinformowano o zatrudnieniu Serba Danilo Tosicia. Jeśli chodzi o kontrakty polskich graczy – w Ostrowie zagrają Michał Chyliński, Przemysław Żołnierewicz, Witalij Kowalenko, Dominik Grudziński i Michał Kierlewicz.

