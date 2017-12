Mike Scott zadziwia – Wizards wyczarowali zmiennika

W sześciu ostatnich meczach rzucał po 17,5 punktu, ale jeszcze większe wrażenie robi jego skuteczność – 73,6 proc. z gry! We wtorek rzucił 24 punkty w wygranej z Pelicans.

Na ławce Washington Wizards regularnie brakuje wartościowych zmienników, w poprzednim sezonie duże pozytywne poruszenie wywołał pozyskany z Nets Bogdan Bogdanović. Teraz impuls z ławki daje Mike Scott, którego w lecie Wizards podpisali za minimalne 1,7 mln dol.

29-letni gracz już spłaca się z nawiązką i jest niezłym „przechwytem”. Wizards wzięli go po najgorszym sezonie w karierze – w ostatnim roku z Atlanta Hawks Scottowi przeszkadzały kontuzje, rozegrał w NBA tylko 18 meczów, notował po 2,5 punktu.

Teraz zagrał już w 28 spotkaniach, rzuca rekordowe w karierze 9,8 punktu, trafia świetne 58 proc. rzutów z gry. A w ostatnich meczach często jest po prostu najważniejszym graczem Wizards obok Bradleya Beala – w sześciu spotkaniach rzucał kolejno 22, 8, 10, 22, 19 i 24 punkty. Średnio – 17,5.

Na dodatek Scott trafił w tym okresie aż 53 z 72 rzutów, ma doskonałe 73,6 proc. z gry. Tłumaczy to wieloma treningami rzutowymi i wewnętrzną pewnością, że piłka za każdym razem wpadnie do kosza. – I czasami obręcz wydaje się jak ocean – mówi Scott, który w lecie schudł ok. 15 kg, dzięki czemu gra fizycznie, dynamicznie.

Rzucanie i punktowanie nie jest jednak jedynym atutem tego gracza – w Waszyngtonie chwalą go także na obronę na fizycznych skrzydłowy. Scott mierzy przecież 203 cm wzrostu i w niedzielę stawiał czoła samemu LeBronowi Jamesowi. W ostatnich 15 meczach jego Net Rating wynosi 12,7, ze Scottem na boisku Wizards tracą tylko 100,2 punktu na 100 posiadań.

Teraz czas, by na podobnym poziomie zaczęli grać koledzy, bo Wizards, którym co prawda przeszkadzały ostatnio kontuzje (John Wall), w tabeli Wschodu są dopier na szóstym miejscu z bilansem 17-14.

ŁC

