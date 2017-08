Mike Taylor: Dwóch rozgrywających to nasze ryzyko

– Wierzymy, że A.J. i Łukasz będą grali jako jedynki przez około 20 minut każdy w każdym meczu. Nasz plan awaryjny to rozgrywający Mateusz Ponitka – mówi trener reprezentacji Polski.

Łukasz Cegliński: Ma pan w tej chwili czterech środkowych na treningach – Adama Hrycaniuka, Przemysława Karnowskiego, Damiana Kuliga i Macieja Lampego. Kto pojedzie na EuroBasket?

Mike Taylor: – No to się właśnie wyjaśni podczas dwóch najbliższych turniejów. Choć mam nadzieję, że mądrzejszy będę już przed meczami w Legionowie, by w tych ostatnich sparingach móc już testować rotacje konkretnie pod kątem EuroBasketu.

Ale przede wszystkim muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego, że są już z nami Przemek i Maciek. Bo jak zacząłem dostawać od nich informacje o koniecznych operacjach w ostatnich miesiącach przed EuroBasketem, poczułem się słabo. Dwóch graczy pod dużym znakiem zapytania – to bardzo kiepska sytuacja. Jednak wszystkim nam udało się z niej wyjść – nie jest idealnie, ale chłopaki są, trenują, możemy ich sprawdzić w kilku sparingach.

Maciej i Przemek przeszli badania, testy i odbyli pierwsze treningi – ale to wstęp do tego, co chcemy u nich zobaczyć. I dopóki nie zagrają pięciu na pięciu w meczu, a nie na treningu, to tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, czego się po nich spodziewać.

Pierwsze informacje będziemy mieli po turnieju w Hamburgu, gdzie zmierzymy się ze świetną Serbią oraz silnymi Rosją i Niemcami. Te mecze pokażą nam, gdzie jesteśmy, ale też dadzą odpowiedź o fizyczną formę Lampego i Karnowskiego. Zobaczymy, ile możemy się po nich w tym momencie spodziewać.

Trzymamy kciuki, żeby wszyscy byli zdrowi i gotowi, ale w takiej sytuacji będzie pan miał trudne decyzje do podjęcia. Kulig jest w dobrej formie, przydatność udowadnia Hrycaniuk. Jeśli Lampe i Karnowski będą w formie – czy na EuroBasket może jechać cała czwórka?

– Myślę, że powinniśmy mieć otwarte wszystkie opcje, ja nie chcę się jeszcze zamykać na żadne rozwiązanie. Oczywiście, nadejdzie moment, kiedy trzeba będzie zdecydować i wtedy zrobimy to, co jest najlepsze dla drużyny. Na razie mamy dwóch środkowych, przy których są znaki zapytania ze względu na zdrowie.

Trzeba pamiętać, że na EuroBaskecie wyzwaniem jest także to, że w grupie w ciągu sześciu dni rozgrywasz pięć spotkań. To, że na treningach, w sparingach, ktoś się wydaje gotowy, to wcale nie daje gwarancji, że wytrzyma takie obciążenie przy grze na 100, a nawet 110 proc. na mistrzostwach.

Hrycaniuk i Karnowski to typowi środkowi, Lampe i Kulig w poprzednich latach grywali jako czwórki. Rozważa pan wystawianie ich na tej pozycji?

– Jeśli oglądasz nasze sparingi, to widzisz, że jesteśmy konkurencyjni, że mamy świetną atmosferę, że jest duch zespołu, że dobrze gramy w obronie, ale też że brakuje nam wysokich. Brakuje dużych ludzi pod koszem, dzięki którym możemy ustabilizować ofensywną grę w polu trzech sekund, ale też mieć odpowiedź na drużyny, które mają wysokie czwórki.

Dojście Lampego i Karnowskiego – oczywiście zdrowych i gotowych – od razu odpowiada na te braki. I z nimi otwierają nam się opcje grania na pozycji nr 4 Kuligiem, a nawet Lampem.

Tylko że prawda jest taka, że Damian to piątka i to, co mi się w tej drużynie podoba, to fakt, że na pozycji środkowego dużych ludzi jak Lampe czy Karnowski mogę zmienić właśnie na Kuliga, którego atutami są technika, gra z obwodu, rzut za trzy. Uważam, że on powinien więcej minut dostawać jako piątka.

Ale – zakładając, że wszyscy są zdrowi – na piątce robi się wielki tłok. W tej chwili jest jeszcze przecież Hrycaniuk.

– Jak mówię – przed nami bardzo trudne decyzje do podjęcia. W poprzednich sparingach brakowało nam wysokich, teraz mamy ich wielu. Patrzymy też jednak na rywali i widzimy, że Grecja, Francja, Słowenia będą grały wysokimi ustawieniami. Dobrze, że mamy możliwość sprawdzenia pod koszem ustawień Kulig – Lampe, Lampe – Karnowski. Możemy też grać na czwórce Aaronem Celem lub Tomkiem Gielo, co daje nam na tej pozycji lepszą grę na obwodzie.

Czego możemy się spodziewać po turnieju w Hamburgu – może właśnie dużego nacisku na grę pod kosz, żeby przetestować wysokich?

– Nie, nie możemy zaburzyć równowagi. Oczywiście, chcemy ich sprawdzić, ale w ramach naszej taktyki, w tym, co już w naszej grze działa nieźle. Maciek i Przemek dostaną normalne minuty, ale raczej w krótkich fragmentach, bo nie chcę ich przeforsować. Zobaczymy, jak się poruszają, jak bronią, jak radzą sobie przy pick and rollach, jak biegają do ataku.

Fajnie, że gramy z tak silnymi rywalami, zależy nam na tym, chcemy wygrywać, by się z nimi spotykać regularnie. I takie mecze jak z Serbią, to dla nas szansa, by się sprawdzić. Wynik w tym momencie jest sprawą drugorzędną, ważniejsze są postępy w grze – chcemy wygrać kolejne posiadanie, dobrze bronić. I w tych ramach będziemy oceniać fizyczne możliwości środkowych – nie będzie tak, że jak Karnowski będzie na boisku, to w każdej akcji dostanie piłkę do gry tyłem do kosza.

Patrząc na obwód – czekamy na rzutowe przełamanie Adama Waczyńskiego. Jak pan ocenia jego formę?

– Każdy sportowiec chce być w najlepszej formie przez cały czas, ale to jest po prostu niewykonalne. Ciężko pracujesz, trenujesz, po to, by grać na równym poziomie, ale wszyscy wiedzą, że kontuzja psuje ten rytm. Adam go odzyskuje, bardzo ważna jest cierpliwość. On pracuje ciężko i wie, że idzie w dobrym kierunku. My w niego bardzo wierzymy, fakt, że znów wybraliśmy go kapitanem, tylko to potwierdza.

Załóżmy, że wszyscy środkowi są zdrowi i zabiera pan całą czwórkę na EuroBasket. Wtedy o ostatnie miejsce w zespole walczą na skrzydle Karol Gruszecki i Michał Sokołowski?

– Odpowiem podobnie jak poprzednio – chcemy mieć wszystkie opcje otwarte tak długo, jak to możliwe. Na razie jasne jest jedno – zdecydowaliśmy się na utrzymanie w składzie jednego skrzydłowego więcej kosztem rozgrywającego.

To spore ryzyko.

– Tak, 100 proc. ryzyka.

Dwa lata temu na EuroBaskecie miał pan Roberta Skibniewskiego jako zabezpieczenie. Zagrał kilka minut, ale był.

– My zawsze braliśmy do składu trzeciego rozgrywającego.

Dlaczego teraz nie?

– Jestem fanem talentu i poziomu pracy Andy’ego Mazurczaka – to prawdziwy rozgrywający, który dużo widzi na boisku. Ale to gracz, który musi się wzmocnić fizycznie – nie wiem, czy byłby w stanie pod tym względem dotrzymać kroku takim jedynkom jak Milos Teodosić itd.

Fizycznie mocniejszy jest Daniel Szymkiewicz.

– To zupełnie inna historia, możemy o niej porozmawiać innym razem. Chodzi o jego kostkę i doświadczenia klubowe z poprzedniego sezonu.

Czyli co – trener Wojciech Kamiński poprosił pana, by Szymkiewicza zluzować, żeby mógł się przygotowywać do sezonu w klubie?

– Rosa chciała, żeby Daniel zrobił badania nogi, klub robi wszystko, by zapobiec sytuacji sprzed roku.

W Wałbrzychu Szymkiewicz nie był w 100 proc. gotowy do treningów, gry?

– Zapytaj jego. Trenował ciężko, byłem zadowolony, ale jednocześnie chcieliśmy postawić na tych, o których wiemy, że znamy ich dobrze i wiemy, że nam pomogą na EuroBaskecie. Podjęliśmy jasną decyzję – „Sokół” i Karol Gruszecki na 100 proc. są w stanie nam pomóc w obronie.

Wracając do jedynek i ryzyka – wiadomo, że A.J. Slaughter będzie grał momentami jako dwójka, wiemy, że Łukasz Koszarek raczej nie jest szykowany do gry przez 30-35 minut. Co w sytuacji, gdy któryś z nich wpadnie w problemy z faulami, kto będzie trzecią jedynką?

– A jak ci się wydaje?

Mateusz Ponitka.

– No to masz odpowiedź.

Jesteśmy w trakcie pracy nad grą w takim ustawieniu, rok temu też tak było – Mateusz przez chwilę rozgrywał w sparingu z Finlandią. Wówczas z tego zrezygnowaliśmy, zdecydowaliśmy, że na EuroBasket bierzemy trzecią jedynkę. Teraz próbujemy inaczej.

Na poprzednim EuroBaskecie Ponitka grał momentami jako tzw. point forward. Nie przeprowadzał piłki, ale wielokrotnie zaczynał rozgrywanie akcji np. od pick and rolla z Marcinem Gortatem.

– Tak się gra coraz częściej, spójrzmy na Houston Rockets i Jamesa Hardena. Dajesz piłkę w ręce gracza, który dobrze kozłuje i jest dużym zagrożeniem w ataku. Mateusz nie jest naturalną jedynką, ale ma umiejętności, które pozwalają mu na tej pozycji grać. On rozumie, czego wymaga gra jako rozgrywający.

Ale to plan awaryjny. Wierzymy, że A.J. i Łukasz będą grali jako jedynki przez około 20 minut każdy w każdym meczu. Na to się szykujemy.

