Mike Taylor zostaje – przynajmniej na następne mecze

PZKosz zdecydował o pozostawieniu Amerykanina na stanowisku trenera reprezentacji Polski – podał Przegląd Sportowy. Nieudane ostatnie mecze kadry nie okazały się argumentem za zmianą.

Po drugim z rzędu nieudanym okienku reprezentacji i porażce w złym stylu z Węgrami (57:64) podawaliśmy, że PZKosz poważnie rozważa wcześniejsze zwolnienie Mike’a Taylora. Pisaliśmy też, że naszym zdaniem do takiej zmiany powinno już dojść.

Po wtorkowym (20.03) posiedzeniu Zarządu PZKosz okazało się jednak (informacja w PS – TUTAJ), że Amerykanin pozostanie na stanowisku. Można się już było tego domyślać po niedawnych wypowiedziach prezesa PZKosz Grzegorza Bachańskiego, który na łamach Sportowych Faktów powiedział, że sytuacja naszej kadry w trwających eliminacjach „wcale tak źle nie wygląda”, a Mike Taylor podczas rozmowy „zadeklarował, że jest w stanie wykrzesać energię z zawodników”.

Kolejne okienko reprezentacyjne czeka Polskę na przełomie czerwca i lipca. Zagramy wówczas na własnym parkiecie z Litwą oraz na wyjeździe z Kosowem. Po tych meczach działacze mają powrócić do oceny pracy trenera Taylora.

