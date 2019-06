Mikołaj Kurpisz w Treflu – czas na estraklasę!

Grający przez ostatnie lata w 1. lidze Mikołaj Kurpisz został nowym koszykarzem Trefla Sopot. To naturalny krok w rozwoju młodego silnego skrzydłowego, który ma za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski i udany sezon w Biofarmie Basket Poznań.

Mikołaj Kurpisz (21 lat, 202 cm) ostatnie lata spędził w Biofarmie Basket Poznań. Mimo młodego wieku, w poprzednim sezonie był jednym z liderów zespołu ze stolicy Wielkopolski, z którym awansował do playoffów 1. Ligi. W 31 meczach Mikołaj notował średnio 12,7 punktu, 9,2 zbiórki i 1,2 bloku. Trafiał także 36% rzutów za 3 punkty i 50% rzutów za 2.

Kurpisz to także jeden z najzdolniejszych zawodników w swoim roczniku. Konsekwentnie powoływany był do młodzieżowych reprezentacji, a rok temu z kadrą U20 prowadzoną przez Przemysława Frasunkiewicza wygrał mistrzostwa Europy dywizji B.

Przejście do klubu ekstraklasowego to naturalny krok w karierze młodego silnego skrzydłowego. W Treflu będzie najprawdopodobniej zmiennikiem Pawła Leończyka, od którego będzie mógł się wiele nauczyć.

Z Treflem pożegnał się już Grzegorz Kulka, który koszykarskim profilem jest bardzo zbliżony do Kurpisza, jednak w Sopocie spędził już sporo czasu i jego rozstanie z klubem powinno być korzystne dla obu stron. Jego miejsce w zespole zajmie teraz Kurpisz.

W składzie Trefla znajdują się także Łukasz Kolenda, Michał Kolenda, Damian Jeszke i Paweł Leończyk. Trenerem jest Marcin Stefański.

GS

