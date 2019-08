Mikołaj Witliński – z Arki Gdynia do Hiszpanii

Grający przez trzy ostatnie lata w Arce Gdynia, Mikołaj Witliński, zdecydował się na wyjazd za granicę. Polski Podkoszowy w nowym sezonie będzie graczem Melilla Baloncesto, klubu na zapleczu hiszpańskiej ACB.

Mikołaj Witliński (23 lata, 207 cm) pierwsze swoje kroki w PLK stawiał będąc zawodnikiem Anwilu Włocławek. Później sezon spędził w Koszalinie, a przez ostatnie 3 lata grał w Gdyni, gdzie miał także okazję debiutu w rozgrywkach europejskich Eurocup.

W minionych rozgrywkach długo pauzował z uwagi na kontuzję i choć pod koniec sezonu już wyzdrowiał, to jednak nie doszedł do na tyle dobrej formy, by Przemysław Frasunkiewicz widział go w playoffowej rotacji swojego zespołu.

W sezonie 2018/19 w PLK rozegrał 10 spotkań, w których notował średnio 5,7 punktu i 2,8 zbiórki w 17 minut gry. Rzucał na skuteczności 60% w rzutach za 2 i 33% w rzutach za 3 punkty.

Mikołaj tego lata zdecydował się na wyjazd zagraniczny i kolejny sezon spędzi w.. Afryce, w hiszpańskiej enklawie na tym kontynencie. Melilla to klub od lat grający na zapleczu ligi ACB, który w minionych rozgrywkach zajął 5. miejsce.

Witliński to kolejny gracz z poprzedniego sezon PLK, który obrał za swój kierunek ligę LEB Oro. Wcześniej zrobili to Mo Soluade (Cafes Candelas Breogan) i Jorge Bilbao (Caceres Basket).

GS