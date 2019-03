Milan Milovanović – 22 zbiórki to rekord sezonu

W sobotnim spotkaniu przeciwko drużynie Miasto Szkła Krosno serbski środkowy Trefla Sopot zapisał na swoim koncie 22 zbiórki, co jest rekordem sezonu i trzecim wynikiem w historii PLK (od rozgrywek 1998/99).

Trefl Sopot bardzo ważne spotkanie niestety przegrał (relacja TUTAJ >>), ale wyczyn jego centra zapisał się w historii. Milan Milovanović (28 lat, 205 cm) zanotował aż 22 zbiórki, z czego 9 w ataku. Trzecie miejsce w historii PLK współdzieli z Chrisem Danielsem (Czarni Słupsk) i Roderickiem Smithsem (Pogoń Ruda Śląska).

Do wyrównania rekordu ligi, należącego do Kyle’a Landryego (Sportino Inowrocław), zabrakło sopockiemu środkowemu 3 zbiórek, A do drugiego tylko 1 zebranej piłki.

Legenda:

osiągnięty wynik – imię i nazwisko zawodnika (sezon, drużyna zawodnika – przeciwnik)

Zbiórki (od 1998/99)

Runda Zasadnicza (RS+”6”+prePO+utrzymanie)

25 – Kyle Landry (08/09, Sportino Inowrocław – Polonia Warszawa)

23 – Kevin Johnson (13/14, Polpharma Starogard Gdański – AZS Koszalin)

23 – Hernol Hall (07/08, Polpharma Starogard Gdański – Turów Zgorzelec)

23 – Steve Thomas (05/06, Polpak Świecie – Polonia Warszawa)

23 – Roderick Smith (01/02, Pogoń Ruda Śląska – Unia Tarnów)

22 – Milan Milovanović (18/19, Trefl Sopot – Miasto Szkła Krosno)

22 – Chris Daniels (09/10, Czarni Słupsk – Polonia Warszawa)

22 – Roderick Smith (01/02, Pogoń Ruda Śląska – Idea Śląsk Wrocław)

21 – Louis Truscott (10/11, Siarka Tarnobrzeg – Zastal Zielona Góra)

21 – Sami Ibrahim (06/07, Znicz Jarosław – AZS Koszalin)

21 – Damien Kinloch (05/06, Polpharma Starogard Gdański – Unia Tarnów)

21 – Souleymane Wane (03/04, AZS Koszalin – Noteć Inowrocław)

21 – Jacek Olejniczak (02/03, Start Lublin – Noteć Inowrocław)

21 – Roderick Smith (01/02, Pogoń Ruda Śląska – Czarni Słupsk)

21 – Roderick Smith (01/02, Pogoń Ruda Śląska – Czarni Słupsk).

Marcin Tobis

