Milan Milovanović w Anwilu – trochę zaskoczenie

Tego transferu od jakiegoś czasu się spodziewano, ale niekoniecznie wcześniej oczekiwano awansu tego gracza do drużyny mistrza Polski. Milan Milovanović został nowym środkowym Anwilu Włocławek.

Milan Milovanović (27 lat, 208 cm) początki swojej profesjonalnej kariery spędził w lidze serbskiej. Grał dla FMP Beograd, ale także dla większych firm (w mały rolach) jak Crvena Zvezda i Mega Bemax. W lidze serbskiej zaliczył jeszcze zespół Vojvodina Novi Sad i Borac Cacak.

Przed przyjazdem do Polski grał także w lidze bułgarskiej (BC Balkan) i rumuńskiej (Phoenix Galati). Latem 2017 roku przeniósł się do Polski, gdzie został zawodnikiem Polpharmy Starogard Gdański, a w minionych rozgrywkach reprezentował barwy Trefla Sopot.

W pierwszym sezonie w PLK zaliczał średnio 13,4 punktu i 7,4 zbiórki (60% z gry) w niecałe 25 minut, a w drugim 12 punktów i 8,8 zbiórki (57% z gry) w 27 minut spędzanych na parkiecie.

Kolejny sezonem będzie jego trzecim na polskich parkietach. Serbski środkowy przenosi się do Włocławka i zasila ekipę mistrza Polski. To spory awans dla Milovanovicia, który przecież w minionych rozgrywkach bił się z Treflem o utrzymanie.

Atutem nowego środkowego Anwilu jest z pewnością walka o zbiórki i gra po atakowanej stronie parkietu. Ma manewry tyłem do kosza, dobrze gra w pick and rollu, ale także potrafi dzielić się piłką.

Jeśli chodzi o minusy, to z pewnością nie nazwiemy Milana tytanem defensywy. W poprzednim sezonie był po bronionej stronie parkietu bardzo zły, choć ciężko w tym momencie wyrokować, jak wielki miała na to wpływ cała obrona Trefla, która po prostu była fatalna.

Igor Milicić z pewnością liczy na dobrą grę na deskach Milovanovicia i jego boiskową mądrość, ale jednocześnie będzie musiał w obronie odpowiednio Serba ustawić. Milan jest trzecim graczem zagranicznym w składzie Anwilu, przed nim kontrakty z drużyną z Włocławka podpisali także Chase Simon i Chris Dowe.

GS

