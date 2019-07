Milan w Anwilu – zapomnijcie o wersji z Trefla

Słabość Trefla Sopot z poprzedniego sezonu zakrzywiła trochę obraz Milana Milovanovicia. Jego gra w Anwilu powinna wyglądać inaczej, lepiej. Jakie atuty i wady ma serbski środkowy?

Sezon w Treflu przekłamuje rzeczywistość

Myśląc o Milanie Milovanoviciu mamy przed oczami obraz zawodnika z ostatniego sezonu, czyli środkowego słabego w defensywie, często sfrustrowanego i grającego momentami obok zespołu.

Trefl niestety od początku minionych rozgrywek, z różnych względów, był zespołem który nie funkcjonował poprawnie. Najpierw były kontuzje, potem ciągłe zmiany w składzie i na ławce trenerskiej.

Obrona sopocian była na koszmarnym poziomie, w pewnym momencie była nawet jedną z najgorszych w ostatnich latach. Trefl w poprzednim sezonie ostatecznie tracił 118,5 punktów na 100 posiadań (najgorszy wynik w lidze obok Miasta Szkła Krosno).

Mocno za ten stan rzeczy obrywało się m.in. Milanowi Milovanoviciowi, poniekąd słusznie. Defensywny rating Serba wynosił 116,7 punktów na 100 posiadań. Sopocianie także pozwalali rywalom na 51% celnych rzutów z gry (najgorszy wynik w lidze), co także bierze się ze słabej obrony bliżej kosza.

Jednak warto także pamiętać o drugiej stronie parkietu, a tam gra wokół Milovanovicia była naprawdę skuteczna. Ofensywny rating Milana wynosił 125,7 punktów na 100 posiadań (Top10 w lidze), czyli jego NetRTG wynosił +9,2 punktu na 100 posiadań (kiedy Ian Baker był -9,6, a Łukasz Kolenda -19).

Milan to także gracz, który zbierał aż 22,1% wszystkich piłek z tablic, kiedy był na parkiecie. Lepszy procent miał tylko Shawn King – 28,4%.

Sezon w Sopocie nie był udany dla nikogo, także dla Milovanovicia, ale nie można go przyjmować jako wyznacznik jego gry. Chociażby w Polpharmie, czyli zespole trochę lepszym od zeszłorocznego Trefla, Milovanović już bronił na o wiele lepszym poziomie (107,9 punktu na 100 posiadań).

Defensywny rating mocno zależy więc od klasy zespołu, czyli można się spodziewać, że statystyki serbskiego środkowego mówiące o obronie będą w kolejnym sezonie lepsze. Tak samo nie należy oczekiwać, że Milovanović będzie notował blisko double double, a ofensywa będzie się kręcić wokół niego.

Co może Milovanović dać Anwilowi?

Jak więc można ocenić przydatność Milana do zespołu grającego o zupełnie inne cele niż Trefl, czy Polpharma, czyli o mistrzostwo?

Największym atutem Serba jest bez wątpienia gra pod koszem. Wie, jak się ustawiać do zbiórek, ma długie ręce, z których także użytek powinien zrobić w obronie, a dodatkowo jest graczem o sporej boiskowej inteligencji.

Milovanović potrafi zagrać tyłem do kosza, dysponuje rzutem z 4-5 metrów, dobrze podaje i do tego jest naprawdę skuteczny spod samej obręczy. Jego sporym atutem jest także mobilność.

Co więc może być kłopotem? Ta mityczna słaba obrona może objawiać się w zbyt częstych faulach, czy niekoniecznie dobrej defensywie na pick and rollu. Milan nie jest także zawodnikiem, który będzie w stanie wytrzymywać na przekazaniach z niskim graczami z tak dobrym skutkiem, jak to robił Josip Sobin.

Dodatkowo ciekawe będzie to, jaka będzie mowa ciała Milovanovicia grającego w koszulce Anwilu. Raczej nie będzie pierwszą, drugą, a może nawet i trzecią opcją ofensywną zespołu z Włocławka, a to przecież gracz, który przyzwyczaił nas do tego, że lubi jak piłka przez niego w ataku przechodzi.

Jego transfer do Włocławka był małym zaskoczeniem. Obecność Milovanovicia w składzie niesie za sobą jednocześnie ryzyko i szansę. Sezon pokaże, jaką wersję Milana będziemy oglądać – czy tę ciężkostrawną z Trefla, czy nową, skalibrowaną przez Igora Milicicia.

Grzegorz Szybieniecki

