Milivoje Mijović w Gliwicach – szkoła bałkańska w GTK

Serbski silny skrzydłowy, Milivoje Mijović, jest pierwszym zawodnikiem zagranicznym zatrudnionym przez GTK tego lata. Na pozycji numer 4 podzieli się minutami z niedawny nabytkiem gliwiczan – Łukaszem Diduszko.

Milivoje Mijović (27 lat, 201 cm) praktycznie całą swoją karierę spędził w zespołach bałkańskich. Grał już w lidze słoweńskiej (Rogaska Crystal), macedońskiej (Kozuv Gevgelija), rumuńskiej (BM Mures Targu-Mures), słowackiej (BK Levicki), a w ostatnim sezonie reprezentował barwy wicemistrza Bułgarii – BC Levski Lukoil Sofia.

Nie udało się mu wraz z tą drużyną dostać do Ligi Mistrzów, jednak potem zespół ze stolicy Bułgarii grał w FIBA Europe Cup i nawet awansował z grupy. Sezon 2018/19 zakończył ze statystykami na poziomie 8,5 punktu, 4 zbiórki i 36% za 3 w 20 minut gry.

Mijović to pierwszy zagraniczny transfer GTK Gliwice. Wszystko wskazuje na to, że będzie dzielił minuty na pozycji numer 4 z Łukaszem Diduszko, który ostatnio podpisał kontrakt na 3 lata.

Milivoje to typowa bałkańska czwórka. Spore umiejętności techniczne, dobre rozumienie gry i przyzwoity rzut z dystansu, za to niezbyt imponujący atletyzm. Na pewno powinien być lepszym obrońcą i zbierającym, niż zawodnicy z tej pozycji grający w GTK w poprzednim sezonie.

Na dziś można śmiało stwierdzić, że zestaw silnych skrzydłowych, jakim w tym momencie dysponuje GTK wygląda zdecydowanie lepiej niż rok, czy dwa temu. Podpis Mijovicia może także sugerować, że w składzie gliwiczan zabraknie miejsca dla Szymona Kiwilszy.

Oprócz Mijovicia i Diuszki kontrakty mają Mateusz Szlachetka i Kacper Radwański. Trenerem GTK pozostanie Paweł Turkiewicz.

GS