Milos Teodosić graczem roku w Europie – zasłużenie!

Po raz pierwszy od 2000 roku prestiżowej nagrody dla najlepszego koszykarza Europy „La Gazzetta dello Sport” nie dostał gracz z NBA. I bardzo dobrze, to był rok gwiazdy CSKA Moskwa!

NBA, Euroliga, PLK – typuj wyniki i wygrywaj >>

16 lat temu włoski dziennik – jak zwykle głosami menedżerów, trenerów, koszykarzy i dziennikarzy z całej Europy – wyróżnił Gregora Fuckę, środkowego grającego wówczas w Paf Wennington Bolonia. Potem nagrodę Euroscar, której nazwa jest połączeniem Europy i Oscarów, otrzymywali tylko gracze NBA: Dirk Nowitzki (6 razy), Pau Gasol (4), Tony Parker (2), Predrag Stojaković, Andrej Kirilenko i Marc Gasol.

Teraz serię wyróżnień graczy NBA przerwał Milos Teodosić – 29-letni serbski rozgrywający miał świetny rok. Najpierw wygrał Euroligę z CSKA Moskwa – w całym sezonie 2015/16 zdobywał średnio najwyższe w karierze 16,1 punktu, a także 5,6 asysty. Był też gwiazdą zwycięskiego finału z Fenerbahce – rzucił 19 punktów, miał 5 zbiórek i 7 asyst.

Potem Teodosić był liderem swojej reprezentacji na igrzyskach w Rio de Janeiro. Serbowie rozkręcali się z meczu na mecz, w półfinale zmietli z boiska Australię (87:61), a Teodosić zdobył w tym meczu 22 punkty (9/14 z gry).

W finale oczywiście zostali rozgromieni przez USA, ale srebro było ich dużym sukcesem. „Teo” w ośmiu meczach igrzysk miał średnio 12,1 punktu oraz 5,4 asysty.

Ale sukcesy i statystyki to jedno, u Teodosicia ważny jest też styl gry. Ogromna pewność w ataku, błyskotliwe, niesamowite asysty, twarda gra w defensywie – Serba ogląda się po prostu z przyjemnością!

Drugie miejsce w głosowaniu „La Gazzetta dello Sport” zajął klubowy kolega Teodosicia, Francuz Nando de Colo, a trzeci był Pau Gasol.

NBA, Euroliga, PLK – typuj wyniki i wygrywaj >>