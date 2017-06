Milos Teodosić odchodzi z CSKA – NBA coraz bliżej

Słynny serbski rozgrywający poinformował w mediach, że jest już przesądzone, iż nie pozostanie na kolejny sezon w CSKA Moskwa. Najbardziej prawdopodobny kierunek to NBA.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Milos Teodosić w opinii fachowców i kibiców jest obecnie najlepszym koszykarzem świata, który nie spróbował jeszcze szczęście w najlepszej lidze świata. Serb ma już 30 lat, więc to raczej ostatni dzwonek (nie każdy jest Pablo Prigionim), aby spróbować jakiejś realnej kariery w NBA. O ile w ogóle w jego przypadku możliwa jest kariera w lidze, tak zdominowanej przez atletycznych koszykarzy.

Pytany przez serbskich dziennikarzy mówił o marzeniu zagrania w Ameryce, ale nie wskazał konkretnego klubu, do którego mu najbliżej. Po rynku krąży jedynie mnóstwo plotek, choćby o Utah, Chicago czy Brooklynie. Mówiono też, że zainteresowani mogą być Sacramento Kings, gdzie drużynę próbuje odbudować jego rodak i znajomy Vlade Divac, ale „Królowie” wzięli przecież w drafcie dwóch rozgrywających.

Teodosić został wybrany koszykarzem roku w Europie w 2016. Wygrał Euroligę z CSKA Moskwa, kolekcjonuje srebrne medale – był wicemistrzem olimpijskim, świata i Europy z reprezentacją Serbii. Dwukrotnie był najlepszym asystującym Eurobasketu.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

PG