Milos Teodosić wreszcie w NBA – zastąpi Chrisa Paula

Serbski rozgrywający uzgodnił z Los Angeles Clippers dwuletni kontrakt wart 12,3 mln dolarów. Swoje magiczne podania będzie teraz kierował do Blake’a Griffina i DeAndre Jordana.

To są buty MVP – Russella Westbrooka! >>

30-letni Serb w opinii fachowców i kibiców jest obecnie najlepszym koszykarzem świata, który nie spróbował jeszcze szczęście w najlepszej lidze świata. I po wielu latach znakomitej gry w Europie to chyba ostatni dzwonek, by spróbować robić karierę w NBA.

„Teo” przez ostatnie sześć sezonów reprezentował CSKA Moskwa, z którym w Europie wygrał wszystko, co mógł – w dwóch minionych latach notował w Eurolidze średnio po ok. 16 punktów i 6 asyst na mecz, w 2016 roku został koszykarzem roku w Europie.

Serb od kilku tygodni był pytany o to, czy zagra w NBA i regularnie potwierdzał, że tak, to jego marzenie. Teraz ono się ziści, choć nie w klubach, z którymi był łączony w plotkach – Jazz, Bulls, Nets, Kings czy Timberwolves.

Teodosić podpisze kontrakt z Clippers, którzy będą łatać dziurę po odchodzącym do Houston Chrisie Paulu. Serb będzie tworzył w LA duet rozgrywających z Patrickiem Beverleyem, z którym zresztą kilka lat temu grał razem w Olympiakosie Pireus.

ŁC

To są buty MVP – Russella Westbrooka! >>