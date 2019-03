Milwaukee Bucks – mają 50 wygranych jako pierwsi w NBA

Nawet najbardziej optymistycznie nastawienie fani Milwaukee Bucks nie spodziewali się przed sezonem, że ich drużyna jako pierwsza w NBA dobije do 50 zwycięstw. W sobotę, po wygranej 131:114 z Hornets, stało się to jednak faktem.

Przed rozpoczęciem rozgrywek wielu kibiców Bucks liczyło, że ta liczba 50 zwycięstw będzie taką magiczną granicą, w którą ich ulubieńcy powinni celować. To miał być po prostu dowód na to, że sezon regularny 2018/19 w wykonaniu Kozłów można zaliczyć jako udany. Tymczasem mamy jeszcze miesiąc sezonu do rozegrania, a ekipa z Milwaukee już ma na koncie 50 wygranych.

To efekt sobotniego zwycięstwa wynikiem 131:114 z Charlotte Hornets, do którego drużynę z Wisconsin poprowadzili Giannis Antetokounmpo (26 punktów, 13 zbiórek, 6 asyst) oraz Brook Lopez (25 punktów, z czego aż 18 w trzeciej odsłonie). „Brook był świetny i robił po trochu wszystkiego” – mówił po spotkaniu trener Mike Budenholzer.

Bucks za sprawą wygranej mają bilans 50-16 i pozostają najlepszą drużyną w całej lidze, prowadząc w konferencji z przewagą trzech meczów nad Toronto Raptors (47-19). Już parę spotkań temu zapewnili sobie awans do fazy play-off i poprawili wynik z zeszłego sezonu regularnego – wtedy z bilansem 44 wygranych i 38 porażek zajęli dopiero siódme miejsce na Wschodzie.

To dopiero drugi sezon klubu z Milwaukee z co najmniej 50 zwycięstwami w ostatnich 30 lat – poprzednio udało się osiągnąć ten wynik na początku XXI wieku, gdy w sezonie 2000/01 (kiedy w barwach Bucks grali m.in. Ray Allen czy Glenn Robinson) zespół prowadzony przez George’a Karla zanotował bilans 50-32 i doszedł aż do finałów konferencji, ulegając dopiero drużynie 76ers.

Statystycy przypominają, że ostatnim razem, gdy Bucks jako pierwsza drużyna w lidze osiągnęli pułap 50 zwycięstw – było to jeszcze za czasów Kareema-Abdul Jabbara – to udało im się awansować do finałów ligi w 1974 roku. Kibice Bucks z pewnością mają nadzieję, że obecny zespół powtórzy co najmniej tamten sukces i powalczy o mistrzostwo. Jakby nie patrzeć, Kozły są na razie na najlepszej do tego drodze.

Tomek Kordylewski

