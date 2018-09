Mindaugas Kacinas – litewskie skrzydło w Stelmecie

Do gry w 2 ligach potrzeba szerokiej kadry – drużyna z Zielonej Góry rozbudowuje zespół o kolejnych graczy. Nowym zawodnikiem Stelmetu został Litwin Mindaugas Kacinas.

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>

Mindaugas Kačinas (25 lat, 204 cm) gra zwykle na pozycji silnego skrzydłowego. Był członkiem młodzieżowych reprezentacji Litwy. Przez cztery lata występował w NCAA w drużynie South Carolina (wideo poniżej). Po zakończeniu gry na uczelni wrócił do rodzinnego miasta – ostatnie dwa lata spędził w Neptunasie Kłajpeda.

W sezonie 2017/2018 wystąpił w 30 meczach ligi litewskiej, głównie w roli rezerwowego, spędzając na boisku po ok. 15 minut w spotkaniu. Notował średnie na poziomie 4.0 punktu i 3.4 zbiórki na mecz. Rzucał za dwa punkty na skuteczności 59.5% (44/74). Zarówno w NCAA, jak i na Litwie zaliczył dobrą koszykarską szkołę, powinien być wartościowym, zapewne relatywnie niedrogim, uzupełnieniem składu.

Mindaugas Kačinas zadebiutuje w barwach Stelmetu Enei BC w sobotę, podobnie jak Gabe DeVoe, w sparingowym meczu wyjazdowym z zespołem CEZ Nymburk. Kontrakt z zawodnikiem podpisano na sezon 2018/19.

Litwin to obecnie piąty cudzoziemiec w zespole z Zielonej Góry – pozostałymi są: Markel Starks, Gabe DeVoe, Frank Hassell i Boris Savović.

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>