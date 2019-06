Minibasketball Cup we Włocławku – czas na najmłodsze talenty!

Już III turniej MINIBASKETBALL CUP we Włocławku – zawody dla młodych koszykarze z grup U11 oraz U12 – rozpoczną się już w najbliższy piątek (14 czerwca) i potrwają do niedzieli.

W rozgrywkach się zmagać zaproszone drużyny z całej Polski – wśród zaproszonych znaleźli się: AK Młode Żubry Białystok, MKS Basket Szczawno-Zdrój, Pivot Piastów, MKS Pruszków, Obra Kościan, AK Komorów, Twarde Pierniki z Torunia, UKS Nenufar 5 Ełk, Spójnia Stargard.

Oprócz meczów na zawodników i kibiców czeka szereg atrakcji. Odbędą się miedzy innymi warsztaty oraz wykłady prowadzone przez znanych specjalistów jak prof. dr hab. Tadeusz Huciński czy mgr Tomasz Wilczewski, konkursy indywidualne dla zawodników, a atrakcją dla młodzieży będą goście specjalni, m.in. znani YouTuberzy. A Jakub „Sąsiad” Heyer i Aleksander „Maślana” Maślanka zorganizują pokaz wsadów.

