Mistrz Hiszpanii chce ściągnąć Ponitkę – Euroliga kusi

Świetny sezon Mateusza Ponitki w barwach Iberostaru Teneryfa zwrócił na niego uwagę najlepszych klubów Europy. – Zatrudnieniem Polaka zainteresowana jest Valencia – podają hiszpańskie media.

– Valencia będzie chciała zatrudnić Mateusza Ponitkę na następny sezon – napisał w sobotę dziennik Las Provincias, zwracając uwagę, że kilku obwodowym graczom kończą się tam kontrakty i trzeba będzie poszukać wzmocnień. Ewentualny transfer do tak dobrego klubu byłby kolejnym krokiem w górę w mądrze budowanej karierze polskiego gracza.

Valencia jest aktualnym mistrzem Hiszpanii, także w tym sezonie jest w ścisłej czołówce (2/3 miejsce) i zapewne znów zagra o medale. Występuje również w Eurolidze, do której z pewnością Ponitka chciałby powrócić.

Chwilowo to tylko plany Valencii, ale taki ruch Mateusza brzmiałby racjonalnie także z innego powodu – zawodnik w wywiadach często podkreśla, że jednym z czynników istotnych przy wyborze klubu jest też jakość miejsca do życia. W takiej sytuacji pozostałby na południu Hiszpanii.

Polak rozgrywa bardzo dobry sezon w ACB i Lidze Mistrzów. W hiszpańskich rozgrywkach notuje średnie na poziomie 14.9 punktu i 5.9 zbiórki, jest trzecim zawodnikiem całej ligi w rankingu efektywności (19.4), tuż powyżej Luki Doncicia.

