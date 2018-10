Mistrz ograny w Gdyni – Arka nową potęgą

Rewelacyjny początek Anwilu, a później pokaz siły Arki. W Gdyni, po wspaniałej drugiej połowie, Arka zasłużenie pokonała Anwil 98:89. Doskonałe występy zaliczyli Krzysztof Szubarga i Dariusz Wyka.

W pierwszej połowie dowiedzieliśmy się kilku rzeczy. Po pierwsze, okazało się, że przynajmniej dla Josipa Sobina, potężny zestaw podkoszowych Arki (Adam Łapeta i Robert Upshaw) zupełnie nie jest straszny. Chorwat ogrywał ich z łatwością, a Amerykanin z Gdyni na dodatek pomagał Anwilowi kolejnymi nielegalnymi blokami.

Druga rzecz – okazało się, że Michał Michalak naprawdę jest w stanie robić różnicę na tym poziomie. Rzucający Anwilu zagrał fantastyczną pierwszą połowę, zdobył aż 17 punktów, trafił 7-9 z gry i pokazał też kilka dobrych akcji w obronie.

Anwilowi generalnie wpadało z dystansu (9/14, 64% do przerwy), obie drużyny wolały atakować niż bronić i to goście z Włocławka po I połowie prowadzili wyraźnie 59:44.

Po przerwie zmieniło się jednak absolutnie wszystko. Przewaga gości z już nawet 23 punktów, zmalała w 10 minut do zaledwie 3 oczek (72:75). Grą Arki nadal doskonale dyrygował Krzysztof Szubarga (22 pkt., 11 asyst), w ataku pod koszem wreszcie zaczął się przydawać Upshaw, a swój najlepszy mecz w karierze grał Dariusz Wyka (22 pkt. – rekord kariery, 8 zbiórek).

Pod wpływem dobrej obrony gdynian, Anwil przesadnie skoncentrował się na rzutach z dystansu i na początku 4. kwarty mieliśmy remis 75:75. Chwilę później, po 4. trójce szalejącego Wyki (4/7 z dystansu), było 78:75 dla Arki. Gdy z dobrą grą wreszcie dołączył też James Florence, gospodarze na 4 minuty przed końcem prowadzili już 87:80, a trójki Arce wpadały i wpadały…

W końcówce nie było już nerwów – Arka wygrała zasłużenie z rozbitym po przerwie Anwilem i potwierdza, że będzie walczyć o mistrzostwo. Po przegranym również Superpucharze, mistrz Polski zaczyna sezon od 2 porażek.

