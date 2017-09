Mistrz zaczął od pogromu – Gasol goni Parkera

Hiszpanie nie musieli się wysilać, by zdemolować 99:60 Czarnogórę. Pau Gasol zdobył 10 punktów, co wystarczyło mu do dogonienia Dirka Nowitzkiego na liście wszech czasów.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

Trzykrotny mistrz, a sześciokrotny medalista EuroBasketu, 37-letni Pau Gasol, na mistrzostwach Europy zdobył już 1044 punkty – tyle samo, co Dirk Nowitzki. Hiszpan i Niemiec zajmują wspólnie drugie miejsce w historii, przed nimi jest już tylko Tony Parker (1104), który zakończył reprezentacyjną karierę. Gasolowi brakuje do Francuza 60 punktów.

I pewnie niebawem ten rekord pobije, bo Hiszpania szykuje się na długi turniej. Obrońcy tytułu bez problemu rozbili w piątek Czarnogórę 99:60, są jednym z faworytów całej imprezy.

Gasol w pierwszym meczu turnieju zdobył tylko 10 punktów, ale w trakcie 19 minut gry miał także 8 zbiórek, 5 asyst i 2 bloki. Najwięcej punktów dla Hiszpanii rzucili bracia Hernangomez – Willy miał 18 i 9 zbiórek, a Juancho 13 i 5.

Hiszpanie byli lepsi pod każdym względem, trafili 57 proc. rzutów z gry, w tym 64 proc. za trzy (11/17, Juan Carlos Navarro miał 3/3).

Dla Czarnogóry 16 punktów zdobył Nikola Vucević.

Pełne statystyki z meczu – TUTAJ.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>