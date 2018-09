Reprezentacja Polski już od 14 września rywalizować będzie o mistrzostwo Europy podczas turnieju w Bukareszcie. Czwarta drużyna świata poznała swoich rywali grupowych.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>

Polska (Michael Hicks, Paweł Pawłowski, Szymon Rduch, Marcin Sroka), która podczas rozgrywanych na Filipinach w czerwcu br. mistrzostwach Świata zajęła bardzo dobre 4. miejsce, zmagania o tytuł w Europie rozpocznie w grupie D z Rosją oraz Belgią.

Biało-Czerwoni turniej kwalifikacyjny rozgrywany w Rumunii (Konstanca) zakończyli z bilansem 2-1, przegrywając w fazie grupowej z Hiszpanią. Awans czwartej obecnie drużynie w rankingu dała wygrana 17:16 z Chorwacją.

W rankingu przed turniejem Rosja jest klasyfikowana na 4 pozycji, Polska na 5, Belgia na 12.

Z każdej grupy do fazy play-off wychodzą po dwa najlepsze zespoły.

Grupa A: Serbia (1), Hiszpania (8), Bośnia i Hercegowina (9)

Grupa B: Słowenia (2), Francja (7), Szwajcaria (10)

Grupa C: Łotwa (3), Rumunia (6), Węgry (11)

Grupa D: Polska, Rosja (Władimir Agababjan, Dmitrij Korszakow, Kirił Piskłow, Szałwa Szataszwili), Belgia (Stephane Moris, Wen Boss Mukubu, Randy Oveneke, Vincent Peeters)

Cały turniej będzie bezpłatnie transmitowany na oficjalnym kanale FIBA 3×3 w serwisie YouTube. O konkretnych godzinach rozpoczęcia spotkań poinformujemy przed turniejem.

Skład reprezentacji Polski:

1. Michael Hicks

2. Paweł Pawłowski

3. Szymon Rduch

4. Marcin Sroka

Sztab szkoleniowy:

Mirosław Noculak (trener)

Bartłomiej Koziatek (asystent trenera)

Jacek Hernik (fizjoterapeuta)

Nasi reprezentanci do turnieju w Rumunii przygotowują się w Pruszkowie i będzie można się z nimi tam spotkać w sobotę, 8 września, o godz. 10 w Hali MOS.

źródło: PZKosz

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>