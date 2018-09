Było blisko, ale w najważniejszym meczu zabrakło lepszej obrony. Reprezentacja Polski 3×3 przegrała w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w Bukareszcie ze Słowenią 18:21.

Polacy przegrali ćwierćfinał, ale mogą żałować już meczów grupowych. O 1 punkt za wysoka porażka w sobotnim meczu z Rosją spowodowała, że musieliśmy grać właśnie z silną Słowenią, z którą rzadko naszej drużynie udaje się wygrywać.

Po bardzo złym początku niedzielnego meczu (było już 4:10), Polska zaliczyła ambitną pogoń, zbliżając się w końcówce meczu na dystans 1 oczka (14:15), m.in. dzięki trafieniom za 2 pkt. Michaela Hicksa. Marcin Sroka miał nawet rzut z dystansu na potencjalne objęcie prowadzenia.

W decydujących momentach popełnialiśmy jednak znów te same błędy w obronie – Słoweńcy wciąż mieli czyste pozycje do rzutów za 2 punkty, które bezlitośnie wykorzystywali. Skończyło się na nieznacznej porażce, eliminującej Polskę z turnieju.

Polska – Słowenia 18:21

Punkty dla Polski: Hicks 10, Rduch 3, Pawłowski 3, Sroka 2.

