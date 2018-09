Rewelacyjny mecz i wygrana nad Belgią, potem porażka z Rosją. Reprezentacja Polski 3×3 zakwalifikowała się do niedzielnego ćwierćfinału Mistrzostw Europy rozgrywanych w Bukareszcie – zagra ze Słowenią.

Pierwsze spotkanie w grupie, przeciwko solidnej, bardzo fizycznie grającej Belgii było koncertem Michaela Hicksa. Reprezentant Polski trafiał jak natchniony, w kilku akcjach wręcz ośmieszając rywali (wideo poniżej). Zdobył aż 12 punktów w meczu, co w koszykówce 3×3 jest dość rzadkim wyczynem.

Cała drużyna zaczęła rewelacyjnie, prowadziliśmy już 14:3, ale w drugiej części meczu przyszła zadyszka i bardzo kiepska gra w ataku. Belgowie zaliczyli m.in. serię 7:1, ale w końcówce udało się Polakom opanować nerwy i dowieźć pewną wygraną.

Polska – Belgia 21:15

Punkty dla Polski: Hicks 12, Pawłowski 4, Sroka 3, Rduch 1.

W drugim spotkaniu grupowym zmierzyliśmy się z Rosją. Porażka do 5 punktów różnicy dawała nam wciąż pierwsze miejsce w grupie. Niestety, po dość słabym spotkaniu – szczególnie w obronie – ulegliśmy akurat 15:21, czyli do wygrania grupy zabrakło 1 oczka. Na szczęście, korzystny bilans małych punktów wszystkich zainteresowanych drużyn dał Polsce awans do ćwierćfinału.

Polska – Rosja 15:21

Punkty dla Polski: Sroka 5, Rduch 5, Hicks 4, Pawłowski 1.

W ćwierćfinale Mistrzostw Europy zagramy jutro (niedziela), o godz. 14.40 ze Słowenią. Wszystkie mecze można oglądać za darmo na profilu FIBA w YouTube.

