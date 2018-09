Już w najbliższą sobotę reprezentacja Polski w koszykówce 3×3 zagra mecze Mistrzostw Europy w Bukareszcie. Naszym pierwszym rywalem w grupie będą Belgowie.

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>

W piątek, 14 września, rozpocznie się rywalizacja o mistrzostwo Europy w koszykówce 3×3. Dzień później reprezentacja Polski – w sobotnie popołudnie – rozegra dwa mecze grupowe z Belgią oraz Rosją. Stawką będzie awans do ćwierćfinału mistrzostw Europy. Tytułu broni Łotwa, która w zeszłorocznym finale pokonała Słowenię.

W tym roku reprezentacja Polski w składzie: Michael Hicks, Pawel Pawlowski, Szymon Rduch, Marcin Sroka przebrnęła kwalifikacje i zagrają w turnieju finałowym w Metropolitan Circus w Bukareszcie.

Nasz pierwszy grupowy rywal – Belgia, zajmuje 12. miejsce w rankingu FIBA 3×3 , a w zespole występuje MVP ubiegłorocznych mistrzostw Europy U18 – Vincent Peeters. Rosja (numer 4) natomiast jest „oczko” wyżej niż Polska (nr 5) i w fazie kwalifikacyjnej nie przegrała żadnego spotkania. Warto również zainteresować się innymi grupami, gdzie nie brakuje kandydatów do złotego medalu.

– Oczywiście patrząc na rankingi oraz osiągnięcia w cyklu World Tour od razu rzucają się w oczy Serbowie, Słoweńcy oraz aktualni mistrzowie – Łotysze. Jednak skupiamy się w tym momencie przede wszystkim tylko na rywalach grupowych. Rosja i Belgia dokonały małych korekt w swoich składach po kwalifikacjach do mistrzostw Europy. Musimy dobrze wejść w turniej oraz agresją wywierać na nich presję w obronie. Nie mieliśmy okazji grać przeciwko tym zespołom, dlatego analizujemy wideo z ich meczów żeby poznać ich styl gry oraz silne strony poszczególnych zawodników. Koniec końców najważniejsze w koszykówce to trafić do kosza – mówi Szymon Rduch, cytowany przez oficjalną stronę PZKosz.

Z każdej grupy do fazy play-off wychodzą po 2 najlepsze zespoły.

Grupa A: Serbia (1), Hiszpania (8), Bośnia i Hercegowina (9)

Grupa B: Słowenia (2), Francja (7), Szwajcaria (10)

Grupa C: Łotwa (3), Rumunia (6), Węgry (11)

Grupa D: Polska, Rosja (Vladimir Agababyan, Dmitry Korshakov, Kirill Pisklov, Shalva Shatashvili), Belgia (Stephane Moris, Wen Boss Mukubu, Randy Oveneke, Vincent Peeters)

Kosz Kadra 3×3 przygotowania do turnieju rozpoczęła zgrupowaniem w Pruszkowie, gdzie zagrała również mecze kontrolne z mocnymi drużynami walczącymi co roku o tytuł mistrza Polski.

– Pierwsza część przygotowań to 3 dni treningów i gier kontrolnych w Pruszkowie przeciwko Planet Cash oraz Sokoły Ostrów Mazowiecka. Dziękujemy tym drużynom za poświęcony czas i ogromną pomoc. Od niedzieli jesteśmy już w Bukareszcie. Ranne treningi poświęcamy na przygotowanie techniczne, siłownię oraz rzuty. Wieczorne treningi to już tylko gra przeciwko reprezentacji Rumunii, gdzie możemy szlifować taktykę. W drabince ME możemy trafić na nich dopiero w finale, więc wydają się być idealnym przeciwnikiem z którym możemy trenować – dodaje Rduch.

Medaliści mistrzostw Europy 3×3:

2014 – Rumunia, Słowenia, Litwa

2016 – Słowenia, Serbia, Holandia

2017 – Łotwa, Słowenia, Ukraina

Cały turniej będzie transmitowany na oficjalnym kanale FIBA 3×3 YouTube.

Terminarz:

Polska – Belgia, godz. 16:25 (sobota)

Rosja – Polska, godz. 18:25 (sobota)

Skład reprezentacji Polski:

1. Michael Hicks

2. Paweł Pawłowski

3. Szymon Rduch

4. Marcin Sroka

Sztab szkoleniowy:

Mirosław Noculak (trener)

Bartłomiej Koziatek (asystent trenera)

Jacek Hernik (fizjoterapeuta)

(na podstawie materiałów PZKosz)

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>