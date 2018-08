Mistrzostwa Europy U16: 5. miejsce Polaków

Reprezentacja Polski kadetów pokonała 84:78 Islandię w ostatnim meczu turnieju Dywizji B w Sarajewie. Nasza drużyna zajęła 5. miejsce, nie uzyskując awansu do Dywizji A.

Nasza kadra U16 zakończyła rywalizację w stolicy Bośni i Hercegowiny z ładnie wyglądającym bilansem 7-1, ale euforii po ostatnim zwycięstwie nie było – Polacy jedyną porażkę zaliczyli akurat w najważniejszym meczu turnieju, czyli ćwierćfinale z Czechami. Zdecydowało to o końcowym niepowodzeniu.

Dwa ostatnie spotkania rywalizacji przyniosły znów wygrane. Najpierw w piątek, zespół prowadzony przez Romana Prawicę, pokonał Wielką Brytanię 83:71, a w sobotę okazał się lepszy od Islandii 84:78.

W spotkaniu o 5. miejsce z Islandią Polakom dopisywała skuteczność z dystansu (9/22 – 40%). Piotr Lis i Kacper Gordon trafili po 3 trójki. Bardzo dobry mecz zagrał też Jakub Ulczyński, który zanotował 16 punktów, 7 zbiórek i 3 asysty.

W najbliższych dniach przedstawimy podsumowanie i analizę występu naszej kadry U16.

Islandia – Polska 78:84 (9:16, 18:24, 18:21, 33:23)

Punkty dla Polski: K. Gordon 14 (3), B. Chodukiewicz 14, F. Siewruk 9 (1), K. Kłaczek 4, W. Tomaszewski 0 oraz J. Ulczyński 16 (2), P. Lis 10 (3), N. Czoska 6, D. Ziółkowski 5, K. Szymański 4, J. Sochan 2, K. Białaczowski 0.

Wielka Brytania – Polska 71:83 (20:20, 17:25, 23:12, 11:26)

Punkty dla Polski: K. Kłaczek 20 (3), K. Gordon 10 (1), F. Siewruk 6, B. Chodukiewicz 6, W. Tomaszewski 2 oraz J. Sochan 14 i 10 zb., J. Ulczyński 11, D. Ziółkowski 6, P. Lis 4, K. Szymański 2, N. Czoska 2.

