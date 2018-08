Mistrzostwa Europy U16: Czwarta wygrana Polaków

Nadal świetnie idzie reprezentacji Polski kadetów w turnieju Dywizji B w Sarajewie. Po wygranej z Węgrami 97:73 zespół Romana Prawicy na już zapewniony awans do ćwierćfinału.

Nike LeBron Soldier 12 – zagraj w butach LeBrona Jamesa! >>

Polska drużyna U16, jak ma trochę w zwyczaju, rozpędzała się dość wolno i pierwsza połowa zakończyła się remisem. Zwycięstwo nie było jednak zagrożone, Polacy wygrali bardzo pewnie, m.in. dzięki, że zdobyli aż 55 punktów w drugiej połowie.

Nasz zespół wyraźnie wygrał też walkę w strefie podkoszowej, zbierając aż o 23 piłki więcej niż rywale. wymusił też 26 strat, z których część zakończyła się skutecznymi szybkimi atakami.

Aż ośmiu graczy zdobyło 8 punktów lub więcej. Najwięcej zanotowali Kacper Kłaczek i Filip Siewruk (po 13), Piotr Lis dodał 12, a Nikodem Czoska miał 9 punktów i 7 zbiórek.

Dzięki temu zwycięstwu zaczęliśmy turniej od bilansu 4-0. W ostatnim meczu grupowym Polacy zmierzą się z Finlandią – spotkanie odbędzie się już dziś, we wtorek, o godz. 21.00. Awans do Dywizji A uzyskają 3 najlepsze drużyny turnieju.

Polska – Węgry 97:73 (19:15, 23:25, 27:14, 28:19)

Punkty dla Polski: K. Kłaczek 13, F. Siewruk 13, W. Tomaszewski 9, J. Ulczyński 9, K. Gordon 6 oraz P. Lis 12 (2), B. Chodukiewicz 11, N. Czoska 9, D. Ziółkowski 8, J. Sochan 5, K. Szymański 2.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

Nike LeBron Soldier 12 – zagraj w butach LeBrona Jamesa! >>