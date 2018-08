Mistrzostwa Europy U16: Druga wygrana Polaków

Nie było żadnych wątpliwości – reprezentacja Polski kadetów bardzo pewnie ograła Islandię 105:75 i zaczęła turniej Dywizji B w Sarajewie od bilansu 2:0.

Tylko w pierwszych minutach Polacy dali się zaskoczyć Islandii, szybko przenoszącej pikę do ataku i przegrywali 6:13. Potrafili jednak również podkręcić tempo i przejąć kontrolę nad meczem, który upływał właśnie pod znakiem szybkiego biegania z obu stron.

Do przerwy było 53:44, a po zmianie stron poprawiliśmy grę w obronie i udało się odskoczyć na dobre. Momentami przewaga Polaków sięgała nawet 40 punktów.

Polacy wymusili 26 strat rywali, wymusili też 34 rzuty wolne. Z powodu kontuzji stawu skokowego ponownie w naszej drużynie nie mógł zagrać Kamil Białachowski.

Najwięcej punktów dla naszej drużyny zdobyli Kacper Kłaczek (18), Filip Siewruk (15) i Kacper Gordon (12). Wszechstronnie grający Nikodem Czoska miał 6 punktów, 5 zbiórek, 5 asyst i 2 przechwyty.

Polska rozpoczęła zatem turniej w Sarajewie od bilansu 2:0. W sobotę o 14.15 podopieczni Romana Prawicy zmierzą się z Cyprem. Bezpłatne transmisje na kanale FIBA w YouTube.

