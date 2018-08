Mistrzostwa Europy U16: Nadzieje polskich kadetów

W czwartek, 9 sierpnia w Sarajewie walkę w mistrzostwach Europy dywizji B rozpocznie kadra Polski kadetów. Po świetnym występie reprezentacji U20 i słabym U18 z jakimikolwiek przewidywaniami najlepiej wstrzymać się do pierwszego meczu.

Turniej o awans do dywizji A podopieczni trenera Romana Prawicy rozpoczną od meczów w grupie C – kolejno z Bułgarią (czwartek, godz. 21:00), Islandią (piątek, godz. 18:45), Cyprem (sobota, godz. 14:15), Węgrami (poniedziałek. godz. 18:45) i Finlandią (wtorek, godz. 21:00). Transmisje na żywo na kanale FIBA w YouTube.

W dwunastce, która we wtorek wyleciała do stolicy Bośni, znaleźli się m.in. Filip Siewruk, trenujący na co dzień w Barcelonie, a także Kacper Kłaczek, który wg portalu Eurohopes.com od przyszłego sezonu będzie trenować we Włoszech, w rzymskiej akademii Stello Azzura.

Polish wing Kacper Klaczek ('02), among the top Polish prospects in his generation, is moving to Italy to play for Stellazzurra Rome — Eurohopes (@Eurohopes) August 7, 2018

Skład (dane ze strony mistrzostw):

Daniel Ziółkowski (PF, 193 cm)

Jeremy Sochan (SF, 199 cm)

Piotr Lis (PG, 185 cm)

Konrad Szymański (SG, 185 cm)

Wojciech Tomaszewski (SG, 195 cm)

Kacper Kłaczek (SG, 196 cm)

Kacper Gordon (PG, 183 cm)

Nikodem Czoska (SF, 197 cm)

Jakub Ulczyński (PF, 198 cm)

Filip Siewruk (SF, 202 cm)

Bartosz Chodukiewicz (C, 206 cm)

Kamil Białachowski (C, 199 cm)

Sztab trenerski: Roman Prawica, Jarosław Jakubiec, Łukasz Rubczyński

Do dywizji A awansują trzy najlepsze zespoły.

