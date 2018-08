Mistrzostwa Europy U16: Nie będzie Dywizji A

Reprezentacja Polski kadetów niestety przegrała ćwierćfinałowy mecz turnieju w Sarajewie z Czechami 85:104. Oznacza to, że zagramy jedynie o miejsca 5-8 w Dywizji B, już bez szans na awans do elity.

Po bardzo udanej fazie grupowej i bilansie 5-0 można było mieć nadzieję na optymistyczny finał w postaci awansu do Dywizji A. Niestety, zimny prysznic przyszedł w najgorszym możliwym momencie – po meczu stojącym pod znakiem bardzo słabej obrony, przegraliśmy z Czechami aż 85:104.

Mecz był wyrównany do przerwy (44:45), ale gra naszej kadry U16 po zmianie stron zupełnie się rozsypała. Po 3. kwarcie, w której straciliśmy aż 32 punkty, Czesi przejęli kontrolę nad meczem i dystansu nie udało się już odrobić. Polski zespół w spotkaniu popełnił aż 25 strat…

Najskuteczniejszym graczem polskiego zespołu był Filip Siewruk, który zdobył 24 punkty, trafił 4/9 z dystansu. Kacper Kłaczek był bliski triple – double (10 punktów, 11 zbiórek, 8 asyst), ale miał też aż 8 strat.

Awans do Dywizji A uzyskują tyko 3 najlepsze drużyny turnieju, zatem porażka w ćwierćfinale oznacza koniec marzeń dla naszych kadetów. Polska zagra teraz o miejsca 5-8. Naszym rywalem w piątek o godz. 14.15 będzie Wielka Brytania. Bezpłatna transmisja tradycyjnie na kanale FIBA w Youtube.

Polska – Czechy 85:104 (17:20, 27:25, 22:32, 19:27)

Punkty dla Polski: F. Siewruk 24 (4), K. Kłaczek 10 (1), W. Tomaszewski 4, B. Chodukiewicz 4, P. Lis 0 oraz J. Ulczyński 12 (1), K. Gordon 10 (2), D. Ziółkowski 10, N. Czoska 8, K. Szymański 3, J. Sochan 0.

