Mistrzostwa Europy U16: Pięć meczów, pięć wygranych!

Finlandia okazała się wymagającym rywalem, ale reprezentacja Polski kadetów okazała się minimalnie lepsza w końcówce, zwyciężając 77:71. Z bilansem 5-0 kadeci wygrali swoją grupę turnieju Dywizji B w Sarajewie.

Często nie gra się łatwo, gdy masz już zapewniony awans do dalszej fazy turnieju bez względu na wynik i takie wrażenie można było odnieść także w trakcie pierwszych kwart meczu Polski z Finlandią. Momentami brakowało szybkiego powrotu do obrony i nawet jeszcze po 30 minutach to rywala minimalnie prowadzili.

Końcówka należała jednak do naszych kadetów, choć obie drużyny szły równo, zaliczając celne rzuty z dystansu oraz akcje „2+1”. Ostatnie 10 minut wygraliśmy jednak 23:15, co pozwoliło zachować czyste konto w dotychczasowym turnieju.

Swój najlepszy jak dotąd mecz na imprezie w Sarajewie zagrał Filip Siewruk, który zdobył 21 punktów. Wojciech Tomaszewski zanotował 11 punktów i 8 zbiórek, a Daniel Ziółkowski 14 punktów i 5 zbiórek.

Polacy zajęli pierwsze miejsce w grupie i w czwartek (godz. 14.15) zagrają w ćwierćfinale z Czechami. Do Dywizji A awansują 3 najlepsze zespoły.

