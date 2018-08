Mistrzostwa Europy U16: Powrót i zwycięstwo Polaków

Świetna czwarta kwarta pozwoliła reprezentacji Polski kadetów odrobić straty i pokonać 54:49 Bułgarię, w pierwszym spotkaniu rozgrywek Dywizji B, które w czwartek rozpoczęły się w Sarajewie.

Reprezentacja Polski do lat 16 przegrywała już z Bułgarią 27:40 w trzeciej kwarcie inauguracyjnego meczu mistrzostw Europy dywizji B, ale po końcowej syrenie to biało-czerwoni cieszyli się z wygranej. Kluczowa była ostatnia kwarta, wygrana przez nasz zespół 19:9 (cały mecz w linku poniżej).

Gdy w trzeciej kwarcie Bułgarzy objęli prowadzenie 40:27 nasz zespół znalazł się w trudnym położeniu, ale po przerwie na żądanie dla trenera Romana Prawicy, dzięki wysokiej obronie szybko uzyskał sześć punktów z rzędu i wrócił do gry.

W kolejnych minutach Polacy spokojnie odrabiali straty, wymuszając przy tym sporo strat rywali, którym nie pomogła nawet momentami spora przewaga pod koszem. Na uwagę zasługuje wszechstronny występ Wojciecha Tomaszewskiego, który zanotował 9 punktów, 7 zbiórek i aż 8 przechwytów. Najwięcej punktów (14) zdobył Kacper Kłaczek.

W piątek o 18:45 podopieczni Romana Prawicy zmierzą się z Islandią. Bezpłatne transmisje na kanale FIBA w YouTube.

