Mistrzostwa Europy U16: Trzecia wygrana Polaków

Nie tylko pewnie pokonali Cypr 73:52, ale także z każdym meczem prezentują się lepiej. Reprezentacja Polski kadetów zaczyna turniej Dywizji B od bilansu 3-0.

Po pierwszych dniach turnieju w Sarajewie nasuwają się analogie z występem kadry U20 kilka tygodni wcześniej. Także kadeci wygrywają swoje mecze i także oni z każdym kolejnym spotkaniem grają lepiej. Tym razem, zwłaszcza w obronie, długimi fragmentami wyglądało to naprawdę obiecująco.

OK, rywale nie są może z najwyższej, europejskiej półki, ale swoją wyższość na boisku trzeba jeszcze udowodnić. Drużyna prowadzona przez Romana Prawicę bardzo pewnie pokonała Cypr, choć ten przed spotkaniem z Polską miał bilans 1-1 i realne szanse na włączenie się do walki o dwa czołowe miejsca w grupie.

Po wyrównanej pierwszej kwarcie, dwie kolejne nasz zespół łącznie wygrał aż 43:18 i w końcówce nie mogło być już emocji. Ze względu na dużą przewagę trener Prawica w czwartej kwarcie mógł rotować składem, ćwicząc różne ustawienia przed kolejnymi meczami turnieju w Sarajewie. Cały mecz można obejrzeć poniżej.

Polacy z bilansem 3-0 są liderami grupy. Następny mecz zagrają w poniedziałek, o godz. 18.45, z Węgrami.

Cypr – Polska 52:73 (21:18, 10:22, 8:21, 13:12)

Punkty dla Polski: K. Gordon 9 (1), K. Kłaczek 9, F. Siewruk 9 (1), W. Tomaszewski 8, J. Sochan 2 oraz J. Ulczyński 11 (1), D. Ziółkowski 9, B. Chodukiewicz 8, N. Czoska 6, P. Lis 2, K. Szymański 0

