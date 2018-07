Mistrzostwa Europy U18: Katastrofa na początek

Reprezentacja Polski juniorów w kiepskim stylu zaczęła turniej Dywizji B w Skopje. Polacy niestety przegrali z Portugalią aż 62:76.

Polacy walczyli do końca, w 4. kwarcie zbliżyli się jeszcze na chwilę na dystans 11 punktów, ale generalnie byli zespołem o klasę słabszym od Portugalii. Drugą kwartę przegraliśmy aż 5:23 i przy wyniku 24:49 do przerwy, sprawa była już praktycznie rozstrzygnięta po 20 minutach.

Zabrakło nam praktycznie wszystkiego: szwankowała obrona indywidualna i zespołowa, drużyna popełniła aż 21 strat; nie było taktyki, aby wykorzystać największy potencjalny atut – Aleksandra Balcerowskiego pod koszem.

Jedynym graczem, który spisał się naprawdę dobrze, był Marcin Woroniecki, dzięki któremu udało się zmniejszyć rozmiary porażki – trafił 6 trójek, skończył z 23 punktami. Dobre akcje w ataku pokazywał też Aleksander Lewandowski (6/9 z gry, 15 pkt.), ale miał miał też sporo strat.

Balcerowski, po nieco lepszej drugiej połowie, skończył z double-double (10+12), ale momentami wyglądał zaskakująco nieporadnie, no i koledzy nie bardzo potrafili z nim grać. Mecz nie wyszedł też Andrzejowi Plucie juniorowi, który miał 1/7 z gry.

Polska U18 zaczęła więc turniej od porażki. Potrzeba wyraźnej poprawy – z grupy 6 zespołów do dalszych gier przejdą tylko 2 najlepsze. Awans do Dywizji A, podobnie jak w przypadku U20, uzyskają 3 najlepsze ekipy turnieju. Następny mecz już w sobotę, o godz. 21.00 rywalem będzie Szwajcaria. Bezpłatne transmisje na kanale FIBA w YouTube.

