Mistrzostwa Europy U18: Polska rozbiła Szwajcarię

Udało się poprawić humory po wpadce z Portugalią. Reprezentacja Polski juniorów wygrała ze Szwajcarią aż 104:68 i turniej Dywizji B w Skopje zaczyna od bilansu 1-1.

Polacy dominowali wyraźnie od samego początku spotkania, rywal był przynajmniej o jeden poziom słabszą drużyną. Już do przerwy było niecodzienne, nawet jak na młodzieżowe rozgrywki, 53:26 i do samego końca mecz był pod pełną kontrolą.

Najlepszym graczem naszej drużyny był Aleksander Balcerowski, dominujący nad przeciwnikami warunkami fizycznymi, ale pokazujący też bardzo dobrą prace nóg (przy 215 cm wzrostu) i dynamicznie kończący akcje wsadami. Zanotował 19 punktów i 8 zbiórek.

Łącznie 5 graczy miało dwucyfrową zdobycz punktową – Andrzej Pluta jr zdobył 13 punktów, Aleksander Lewandowski zanotował double – double z 12 punktami i 10 zbiórkami.

Polska ma bilans 1-1 i w niedzielę zagra z Białorusią, która wygrała dotąd oba swoje mecze. Początek spotkania o godz. 16.30 – bezpłatna transmisja tradycyjnie na kanale FIBA w YouTube.

