Mistrzostwa Europy U18: Powtórzyć wyczyn starszych

Dopiero opadły emocje po świetnych dla Polski mistrzostwach Europy U20 dyw. B, a już od piątku do walki przystąpią ich młodsi koledzy z kategorii U18. Cel podobny, presja – teraz nawet jeszcze większa.

Trener Mariusz Niedbalski podczas selekcji nie mógł wybierać z zawodników PLK czy I ligi – miał za to do dyspozycji kilku graczy trenujących poza granicami Polski. Z dużą uwagą będziemy śledzić, jak na tle rówieśników z Europy wypadną „Hiszpanie” – zbierający niezłe recenzje w juniorskich turniejach euroligowych Andrzej Pluta czy plasujący się w czołówkach europejskich rankingów rocznika 2000 Aleksander Balcerowski.

W fazie grupowej Dywizji B Polacy omijają silnie koszykarsko nacje, więc nie wyobrażamy sobie innego scenariusza niż awans do najlepszej ósemki (wychodzą ponownie dwie najlepsze drużyny z grupy). Co ciekawe, o awans do elity także w tej kategorii wiekowej będzie musiała walczyć Słowenia. Podobnie jak w przypadku rozgrywek U20 – także z turnieju w Skopje wyżej awansują 3 najlepsze zespoły.

Początek emocji w piątek o 12:00, kiedy to zagramy z Portugalią. Następnymi przeciwnikami będą kolejno: Szwajcaria (sobota, 21:00), Białoruś (niedziela, 16:30), Rumunia (wtorek, 21:00) i Norwegia (środa, 16:30). Bezpłatne transmisje tradycyjnie zapewni FIBA na swoim kanale w YouTube.

Skład kadry Polski U18:

1. Patryk Stankowski (SG, 190 cm)

2. Mateusz Kaszowski (PG/SG, 180 cm)

3. Marcin Woroniecki (SG, 190 cm)

4. Paweł Strzępek (SG, 190 cm)

5. Sebastian Walda (SF, 196 cm)

6. Andrzej Pluta (PG/SG, 190 cm)

7. Bartłomiej Pelczar (SG, 186 cm)

8. Szymon Zapala (C, 211 cm)

9. Andrzej Krajewski (C, 200 cm)

10. Aleksander Lewandowski (SF, 200 cm)

11. Grzegorz Kamiński (PF, 200 cm)

12. Aleksander Balcerowski (PF/C, 215 cm)

Sztab trenerski: Mariusz Niedbalski, Bartosz Sikorski, Sebastian Potoczny

Michał Świderski, @miswid

