Mistrzostwa Europy U18: Przegrana końcówka z Białorusią

Ta porażka może zdecydować o pozostaniu reprezentacji Polski juniorów w Dywizji B. Po nieudanej 4. kwarcie przegraliśmy 74:82 bardzo ważny mecz z Białorusią.

Mecz przez 35 minut był bardzo wyrównany i zwycięstwo byłoby w zasięgu ręki. Byłoby, gdyby przy porównywalnym poziomie talentu w obu drużynach, Polakom nie zabrakło na boisku absolutnych podstaw. Brak zastawiania całego zespołu w walce na tablicach skończył się szokującym 33:59 w zbiórkach. Do tego rzuty wolne na skuteczności 56% (13/23), w wyrównanym meczu…

Jeszcze po 3. kwartach Polska, mimo kiepskiej obrony i braku zbiórek, minimalnie prowadziła 60:59. Dobrze grał dynamiczny, twardy Aleksander Lewandowski (16 pkt.), po 3 trójki trafili Patryk Stankowski i Andrzej Pluta, który jednak chyba – podobnie jak ojciec – lepiej odnalazłby się na dwójce, niż rozegraniu, gdzie na dziś popełnia za dużo błędów. Aleksander Balcerowski tym razem nie robił różnicy i przedwcześnie zszedł za faule, z których część była mocno nierozsądna.

W końcówce zabrakło chłodnej głowy i Polska zaczęła turniej od bilansu 1-2. Drużynie prowadzonej przez Mariusza Niedbalskiego bardzo ciężko będzie teraz wyjść z grupy – dalej awansują tylko 2 z 6 zespołów. Następne spotkanie gramy we wtorek, przeciwnikiem (godz. 21.00) będzie Rumunia. Trzeba wszystko wygrać i liczyć na korzystny układ innych meczów.

