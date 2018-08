Mistrzostwa Europy U18: Sroga klęska Polaków

Zupełnie nie udał się reprezentacji Polski juniorów turniej Dywizji B w Skopje. Polacy w niedzielę przegrali z Bułgarią 83:85 i zajęli dopiero 12 miejsce w stawce 24 zespołów.

Niedawna wygrana reprezentacji U20 w turnieju Dywizji B wlała w serca kibiców koszykówki młodzieżowej trochę optymizmu, ale chwilę później występ kadru U18 okazał się zimnym prysznicem.

W miniony weekend Polacy, po nieudanych meczach grupowych, grali już tylko o ustalenie końcowej kolejności w tabeli – po sobotniej porażce z Izraelem, w niedzielę zmierzyli się o 11. pozycję z Bułgarią i także ten rywal okazał się silniejszy, choć porażka była minimalna.

Dłużej na prowadzeniu w całym spotkaniu znajdowali się gracze z Bałkanów, których w pewnym momencie przewaga wynosiła 11 punktów, ale dzięki niezłej końcówce drugiej kwarty i początkowi trzeciej Polacy uzyskali przewagę 51:45. Niestety nie potrafili jej utrzymać i jeszcze przed rozpoczęciem ostatniej kwarty Bułgarzy znaleźli się na prowadzeniu.

W zaciętej końcówce lepsi okazali się rywale, dla których 33 punkty rzucił Cwetomir Czernokojew. Drużyna prowadzona przez Mariusza Niedbalskiego zajęła zatem 12. miejsce w turnieju.

Najwięcej punktów dla naszej kadry uzyskał Andrzej Pluta – 25, który trafił 7 z 10 rzutów z dystansu. Aleksander Lewandowski dodał 18 punktów. Podobnie jak w całej drugiej połowie turnieju, na skutek urazu nie zagrał nasz podstawowy środkowy Aleksander Balcerowski.

Awans do dywizji A uzyskały Słowenia, Holandia oraz Belgia. Szersze podsumowanie występu Polaków w turnieju opublikujemy w ciągu kilku najbliższych dni.

