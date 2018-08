Mistrzostwa Europy U18: Szokująca klęska z Norwegią

Zupełnie nie wyszedł reprezentacji Polski juniorów turniej Dywizji B w Skopje. Po nieoczekiwanej porażce z Norwegią (87:92), nasza drużyna definitywnie straciła szanse na awans do Dywizji A.

Przed spotkaniem było jeszcze wręcz matematycznie możliwe, że Polska U18 wyjdzie z grupy na jednym z dwóch pierwszych miejsc. Nikt się jednak raczej nie spodziewał, że pogrzebiemy te szanse przegrywając z Norwegią, która jet znana może z sukcesów w kilku innych dyscyplinach, ale przecież nie w koszykówce.

Po pierwszej, bardzo wyrównanej pierwszej połowie (prowadziliśmy 43:40), nastąpiła katastrofa w drugiej. W ostatnich 20 minutach polski zespół stracił aż 52 punkty, grając chaotycznie w ataku i nie grając w obronie. Końcowy wynik i różnica 5 oczek nie pokazują faktycznej różnicy między zespołami, mecz był już rozstrzygnięty na kilka minut przed końcem, gdy przegrywaliśmy 66:79.

Straty w końcówce udało się nieco zmniejszyć, dzięki świetnej IV kwarcie Aleksandra Lewandowskiego, który spotkanie skończył z 23 punktami i 13 zbiórkami. Za skuteczność warto pochwalić Marcina Woronieckiego (20 pkt.), który trafił 6/11 z dystansu.

Pod koszem zabrakło kontuzjowanego Aleksandra Balcerowskiego, Andrzej Pluta (0/9 z gry) zupełnie nie miał dnia. Polacy zostali zdemolowani w obronie przez Mikala Gjerde, który zanotował 29 punktów i 14 zbiórek.

Polska z bilansem 2-3 nie ma już szans na awans do Dywizji A. Przy niekorzystnym wyniku wieczornego spotkania Białoruś – Rumunia, możemy mieć jeszcze przed sobą gry o uniknięcie spadku do Dywizji C. Trochę wstyd…

