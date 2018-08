Mistrzostwa Europy U18: Wygrywamy z Rumunią

Reprezentacja Polski juniorów zaliczyła zwycięstwo w turnieju Dywizji B w Skopje, ale już niemal na pewno pożegna się z turniejem. Wygrana z Rumunią 84:71 niewiele zmieni.

Polacy we wtorkowy wieczór zagrali wyraźnie agresywniej niż w poprzednich meczach, dzięki solidnej obronie udało się zatrzymać rywala na niskiej skuteczności. Liderom naszej drużyny wprawdzie także niezbyt dobrze szło w ataku, ale już do przerwy wyraźnie odskoczyliśmy (47:26) i mecz do końca był pod kontrolą.

Najwięcej punktów dla Polski U18 zdobył Sebastian Walda (17 pkt., 7./9 z gry), Bartłomiej Pelczar miał 16. Grzegorz Kamiński zanotował double-double – 11 punktów i 10 zbiórek.

Gorzej tym razem poszło innym podstawowym graczom – Andrzej Pluta miał 1/7 z gry, Marcin Woroniecki 2/11, a Aleksander Lewandowski 2/9. Aleksander Balcerowski skręcił kostkę w 3. kwarcie, skończył mecz z 7 punktami i 6 zbiórkami.

Polska w środę zagra ostatni mecz grupowy – z Norwegią, o godz. 16.30. Bezpłatną transmisję będzie można zobaczyć na kanale FIBA w YouTube. Niestety, oprócz zwycięstwa potrzebny będzie jeszcze rekordowo szczęśliwy układ innych meczów w grupie, aby udało się przejść dalej i grać o awans do Dywizji A.

