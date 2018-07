Mistrzostwa Europy U20: Dziś finał ze Słowenią! TRANSMISJA

W niedzielny wieczór (godz. 19.30) młodzieżowa reprezentacja Polski zagra w finałowym meczu turnieju Dywizji B w Sofii. Rywalem naszej drużyny będzie Słowenia.

Dzięki sobotniej wygranej (po dramatycznym meczu z dogrywką) z Łotwą, Polska U20 zapewniła sobie powrót do 1. ligi w Europie – czyli do Dywizji A. Przed naszymi zawodnikami jest jeszcze szansa, aby okazać się najlepszą drużyną turnieju Dywizji B w Sofii. Słowenia w drugim z sobotnich półfinałów, pokonała Rosję.

Bezpłatna transmisja z meczu Polaków tradycyjnie na kanale FIBA w serwisie YouTube. Link tutaj:

