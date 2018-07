Mistrzostwa Europy U20: Dziś gramy ćwierćfinał! TRANSMISJA

Ten mecz trzeba bezwarunkowo wygrać, jeśli młodzieżowa reprezentacja Polski myśli o awansie do Dywizji A. W piątek o godz. 19.30 mecz z Czechami o awans do półfinału turnieju w Sofii.

Reprezentacja Polski U20 wygrała swoją grupę z bilansem 4-0 i bez problemu przeszła do decydującej fazy turnieju. Do Dywizji A awansują 3 najlepsze zespoły rywalizacji. Trzeba zatem koniecznie wygrać ćwierćfinał, a potem jeszcze przynajmniej 1 z 2 pozostałych meczów.

Mecz z Czechami rozpocznie się dziś (piątek), o godz. 19.30. Bezpłatną transmisję tradycyjnie będzie można obejrzeć na kanale FIBA w serwisie YouTube. Oto link:

